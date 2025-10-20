Se pregătește summitul Putin – Trump de la Budapesta / Discuţie telefonică Lavrov – Rubio / Rusia cere Ucrainei să-şi retragă trupele din cele patru regiuni anexate de Moscova în 2022 şi să renunţe la aderarea la NATO

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov şi secretarul de stat american Marco Rubio au avut luni o discuţie telefonică despre pregătirile pentru summitul care îi va reuni la Budapesta pe preşedinţii Rusiei şi SUA, Vladimir Putin, respectiv Donald Trump, relatează EFE, transmite Agerpres.

„A avut loc o discuţie constructivă despre posibilii paşi concreţi în vederea punerii în aplicare a înţelegerilor la care s-a ajuns în cadrul convorbirii telefonice din 16 octombrie” între Putin şi Trump, când s-a convenit organizarea summitului de la Budapesta, se arată într-un comunicat al Ministerului rus de Externe.

Lavrov şi Rubio ar urma să se întâlnească în timpul apropiat pentru a finaliza agenda şi data summitului, care ar trebui să aibă loc în aproximativ două săptămâni, potrivit lui Trump.

Viceministrul rus de externe, Serghei Riabkov, a spus luni că nu se ştie încă unde va avea loc reuniunea între ministrul rus de externe şi secretarul de stat american, care s-au întâlnit ultima dată la mijlocul lunii august în Alaska.

„Cel mai important lucru acum este să transmitem americanilor că Anchorage (capitala Alaskăi) a stabilit cadrul în care trebuie să lucrăm. Nu avem altă alternativă: trebuie să ne bazăm toate eforturile pe ceea ce a fost stabilit şi formulat de preşedinţi”, a spus el.

Atât Ucraina, cât şi Uniunea Europeană consideră că summitul din Alaska i-a permis lui Putin să câştige timp şi se tem că la Budapesta se va repeta acelaşi scenariu.

Kremlinul a negat luni că Rusia şi-ar fi schimbat poziţia în ceea ce priveşte principalele sale cerinţe: (Vladimir) Putin cere ca Kievul să-şi retragă trupele din cele patru regiuni anexate de Moscova (în 2022) (Doneţk, Lugansk /est/, Herson şi Zaporojie /sud/) şi să renunţe la aderarea la NATO, înainte de a începe negocierile.

Media internaţionale au relatat că Putin s-ar fi arătat dispus joia trecută, în cadrul convorbirii telefonice cu Donald Trump, să înceteze acţiunile ofensive în regiunile Herson şi Zaporojie (sud) dacă Kievul ar ordona retragerea trupelor sale din Donbas (Doneţk şi Lugansk).

„Poziţia Rusiei şi a preşedintelui Putin este consecventă şi bine cunoscută”, a replicat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, în cadrul conferinţei de presă zilnice.

Referitor la calea de urmat, Moscova şi Kievul se plasează pe poziţii diametral opuse: prima doreşte să se ajungă la un consens asupra unei foi de parcurs pentru pace înainte de a declara un armistiţiu, în timp ce a doua cere mai întâi o încetare a focului şi abia apoi abordarea în profunzime a condiţiilor pentru un acord definitiv.