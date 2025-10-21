Transportatorii ar putea beneficia din nou de restituirea parţială a accizei la motorină, potrivit unui proiect de ordonanță al ministerului de Finanțe

Operatorii de transport rutier licenţiaţi în România ar putea beneficia, din nou, de restituirea parţială a accizei suplimentare, măsură care a fost suspendată în primăvara anului trecut, transmite Agerpres.

Ministerul Finanţelor propune, printr-un proiect de ordonanţă publicat marţi, restituirea sumei de 20 bani pe litru de motorină achiziţionată, până la sfârşitul anului viitor, iar de această schemă de ajutor de stat vor beneficia operatorii de transport rutier de marfă sau persoane (cu excepţia transportului public local).

Compensarea creşterii accizei se va realiza prin restituirea trimestrială a sumelor, iar măsura care urmează să fie adoptată este destinată evitării relocării alimentării cu combustibil în afara ţării.

Potrivit notei de fundamentare care însoţeşte proiectul de act normativ, suspendarea, în martie 2024, a schemei de ajutor de stat prin care transportatorii rutieri beneficiau de restituirea parţială a accizei suplimentare, a avut drept efect imediat o scădere semnificativă a alimentărilor cu motorină pe teritoriul României, deoarece operatorii au ales să alimenteze în alte state membre, înainte de a intra în ţară.

„Această practică este alimentată de diferenţele mari de preţ: în Bulgaria şi Ungaria, de exemplu, se aplică doar acciza minimă europeană de 330 euro/1.000 litri, ceea ce înseamnă că motorina este cu 179 euro/1.000 litri mai ieftină decât în România”, precizează iniţiatorii proiectului.

Conform datelor Autorităţii Rutiere Române, în 2025 existau cu aproximativ 1.000 de operatori de marfă mai puţin decât în 2023. Dintre cele 47.148 de firme rămase, 83,5% deţin cel mult cinci autovehicule, iar 8,7% între şase şi zece – microîntreprinderile fiind cele mai expuse la şocuri. În plus, din 2024 până în august 2025, toate vehiculele de peste 3,5 t au suportat costuri suplimentare de minimum 3.000 euro/unitate (tahograf G2 V2, calibrare, montaj, ITP), impuse de Pachetul Mobilitate 1 – cheltuieli neincluse până acum în tarife.

În plus, cifrele de la Institutul Naţional de Statistică, citate în nota de fundamentare publicată de Ministerul Finanţelor, arată că, în 2025, transportul de mărfuri din România continuă să urmeze un trend descendent, atât din perspectiva volumelor transportate, cât şi a parcursului realizat – tendinţă observată în toate modurile de transport reglementate de legislaţie.

Astfel, în primul trimestru al anului 2025, transportul rutier de mărfuri a înregistrat o scădere de 2,7% în volum faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Din totalul de 68,8 milioane tone transportate, 79,9% au fost realizate în regim naţional. De asemenea, parcursul total al mărfurilor a scăzut cu 3,4%, cu menţiunea că, în transportul intern, s-a înregistrat o uşoară creştere de 0,2%

În context, Ministerul Finanţelor arată că preţul motorinei influenţează direct costurile de operare ale transportatorilor reprezentând, începând din 2022, peste 40% din totalul cheltuielilor.

Bugetul total maxim estimat al schemei de ajutor de stat care este de 60 de milioane de lei, iar numărul maxim al beneficiarilor de 2000.

Potrivit articolului 342 alin. (9) şi (10) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, pentru motorină se poate aplica un nivel redus al accizelor atunci când este utilizată drept carburant pentru motor în următoarele scopuri: transport rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule ori ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone; transportul de persoane, regulat sau ocazional, cu excepţia transportului public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 ori M3, definit în Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective

Nivelul redus al accizelor se stabileşte prin hotărâre a Guvernului şi nu poate fi mai mic decât nivelul minim prevăzut în Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii.

Acciza la motorină este, în prezent, 2317,59 lei/1000 litri/.