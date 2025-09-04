Ioana Dogioiu, despre eliminarea criteriilor de numire în funcţie a şefului Corpului de Control: Premierul a considerat că erau nişte criterii cu mult prea restrictive, puteau să limiteze foarte mult posibilitatea alegerii unei persoane competente

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, despre eliminarea criteriilor de numire în funcţie a şefului Corpului de Control, că premierul a considerat că erau nişte criterii cu mult prea restrictive şi puteau să limiteze foarte mult posibilitatea alegerii unei persoane competente, transmite News.ro.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a fost întrebat de ce a fost nevoie de modificarea Ordonanţei de urgenţă care stabilea criteriile pentru numirea şefului Corpului de Control la Premierului, în sensul eliminării tuturor criteriilor de numire. ”Premierul a considerat că erau nişte criterii cu mult prea restrictive şi care puteau să limiteze foarte mult posibilitatea de alegere a unei persoane competente, dar care nu intra exact, exact în acel tipar”, a precizat Ioana Dogioiu. Ea a precizat că nu ştie exact care erau criteriile vechi. ”V-am explicat de ce s-a făcut modificarea. Dacă vă referiţi la un criteriu anume, nu cred că chestiunea dosarului penal, dar sunt secretari de stat, trebuie să îndeplinească criteriile pentru un secretari de stat”, a mai spus ea.