Preşedintele columbian acuză Washingtonul că i-a încălcat spaţiul maritim şi că a…

Sursa foto: Twitter / U.S. Navy

Preşedintele columbian acuză Washingtonul că i-a încălcat spaţiul maritim şi că a ucis un pescar

Articole19 Oct • 361 vizualizări 1 comentariu

Preşedintele columbian Gustavo Petro a afirmat, sâmbătă, că Statele Unite au încălcat suveranitatea spaţiului maritim al ţării şi au ucis un pescar în timpul desfăşurării militare în Caraibe, prezentată ca o operaţiune împotriva traficanţilor de droguri, transmite News.ro.

- articolul continuă mai jos -

„Funcţionarii guvernului american au comis un asasinat şi au încălcat suveranitatea apelor noastre teritoriale”, a declarat preşedintele de stânga pe X.

„Pescarul Alejandro Carranza nu avea nicio legătură cu traficul de droguri, iar activitatea sa zilnică era pescuitul”, a subliniat el, referindu-se la un columbian care ar fi fost ucis în septembrie în timpul unui atac al forţelor americane asupra ambarcaţiunii sale.

Washington a desfăşurat mijloace militare importante în Caraibe – printre care şapte nave şi avioane de luptă stealth – în cadrul a ceea ce prezintă ca fiind o luptă împotriva traficului de droguri, şi a efectuat de la începutul lunii septembrie cel puţin şase atacuri care au provocat cel puţin 27 de morţi. Legalitatea acestor atacuri împotriva unor suspecţi care nu au fost nici interceptaţi, nici interogaţi, în ape străine sau internaţionale, este subiect de dezbatere.

„Alejandro Carranza este pescar, am crescut în familii de pescari (…) nu este corect că l-au bombardat în acest fel. Este o persoană nevinovată care pleca să-şi câştige pâinea zilnică”, a declarat Audenis Manjarres, o rudă a victimei, la televiziunea publică RTVC Noticias. Ea a afirmat că a recunoscut ambarcaţiunea care apare în videoclipurile atacului din 15 septembrie difuzate de mass-media internaţională.

Bogota denunţă această desfăşurare americană în Caraibe, care vizează în special Venezuela, al cărei preşedinte, Nicolas Maduro, este acuzat de Donald Trump că ar fi la conducerea unei vaste organizaţii de trafic de droguri către Statele Unite.

1 comentariu

  1. Hm, am mari indoieli ca era omu’ doar un biet pescar, avand in vedere ca se vorbeste despre Columbia, tara cocainei.

