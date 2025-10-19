Misterul se adâncește: O școlărița dispărută a fost găsită moartă în portbagajul Tesla al starului pop D4vd / O lună mai târziu, autoritățile n-au nici un răspuns

La o zi după ce un cadavru a fost găsit în mașina sa la Hollywood, cântărețul D4vd cânta în fața unei săli arhipline din Minneapolis hit-ul său de pe TikTok, Romantic Homicide – un cântec de despărțire melancolic despre uciderea unui fost iubit fără niciun regret, relatează BBC.

Artistul american și-a lansat singur cariera muzicală din dulapul surorii sale, în timp ce lucra cu jumătate de normă la Starbucks. Aceasta l-a condus la o faimă virală, milioane de urmăritori online și un turneu mondial. Dar toate acestea s-au oprit brusc luna trecută, odată cu descoperirea unui cadavru în stare de descompunere severă în portbagajul din față al mașinii sale Tesla.

Cadavrul a fost identificat ca fiind cel al lui Celeste Rivas Hernandez, în vârstă de 15 ani, care a fugit de acasă. O lună mai târziu, moartea adolescentei, precum și relația acesteia cu cântărețul în vârstă de 20 de ani, al cărui nume legal este David Anthony Burke, sunt încă înconjurate de mister.

Ttânărul cântăreț nu a comentat încă public cazul sau descoperirea sinistră din mașina sa. Purtătorul său de cuvânt a spus doar că „cooperează pe deplin cu autoritățile” și că a angajat de atunci un avocat proeminent de apărare penală care a reprezentat celebrități precum Mel Gibson, Lindsay Lohan, Kanye West și Britney Spears.

Reprezentanții cântărețului – inclusiv avocatul său Blair Berk, Universal Music Group, Darkroom Records și Sony Music Publishing – nu au răspuns solicitărilor BBC de a comenta. Cauza morții lui Rivas Hernandez nu a fost încă stabilită.

Medicul legist al comitatului a declarat că trupul ei era „grav descompus” atunci când a fost găsit și a amânat luarea unei decizii cu privire la modul în care a murit – o investigație care ar putea dura luni.

De asemenea, poliția nu a numit un suspect sau o persoană de interes în acest caz, chiar și la câteva săptămâni după descoperirea cadavrului ei. Departamentul de poliție din Los Angeles nu a oferit multe detalii în acest caz sau în anchetă, numindu-l o anchetă deschisă privind decesul.

Departamentul nu a dorit să comenteze multiplele întrebări adresate de BBC cu privire la caz, anchetă și orice legături pe care cântăreața le-ar putea avea cu Rivas Hernandez.”Este un caz atât de ciudat”, a declarat pentru BBC Neama Rahmani, un fost procuror și avocat din Los Angeles.

„Devine din ce în ce mai bizar cu fiecare zi care trece fără nicio arestare.” Această lipsă de informații a părut, de asemenea, să alimenteze intriga. Fanii, pasionații de crime reale și detectivii de pe internet și-au lansat propriile anchete, concentrându-se pe detalii care par să facă legătura între adolescentă și jucătorul devenit compozitor, care a fost odată prezentat de GQ drept „portavocea durerii Gen-Z”.

O adolescentă fugară a fost găsită moartă într-o TeslaRivas Hernandez – care locuia la aproximativ 75 de mile distanță de locul în care i-a fost descoperit cadavrul – fusese dată dispărută ultima dată de familia sa în aprilie 2024, dar nu era prima dată când fugea de la casa lor din Lake Elsinore.

Fiica din prima generație a unor părinți imigranți din El Salvador, vecinii au recunoscut-o ca fiind o fată care vizita magazinul din colț aproape zilnic pentru a cumpăra bomboane și sucuri, potrivit Los Angeles Times.

A dispărut pentru prima dată de Ziua Îndrăgostiților 2024, iar familia ei a depus un raport de dispariție a doua zi. Postere cu chipul ei au fost puse în cartierul în care locuia, iar mama ei a postat pe Facebook cereri în spaniolă pentru întoarcerea ei – gesturi publice care se pare că au iritat-o pe adolescentă.

În următorii doi ani, părinții ei au mai depus cel puțin două rapoarte de persoane dispărute. familia și prietenii ei au declarat ziarului că, de fiecare dată când Rivas Hernandez a fugit, s-a întors în cele din urmă și s-a integrat din nou în viața ei de elevă de gimnaziu.

Când rămășițele adolescentei au fost găsite într-o pungă în Tesla lui D4vd, pe 8 septembrie, medicul legist a declarat că aceasta purta un maiou, jambiere negre mărimea mică și bijuterii, inclusiv un cercel cu buton din metal galben și o brățară cu lanț din metal galben.

Avea, de asemenea, un tatuaj pe care scria „Shhh…” pe degetul arătător – un semn aproape identic cu cel de pe degetul arătător al cântăreței pop. descompunerea corpului ei a indicat că era deja „decedată de câteva săptămâni”, au declarat anchetatorii. familia ei, care a descris-o ca fiind o fiică, soră, verișoară și prietenă iubită, a declarat că sunt „cu inima frântă și devastați de această pierdere tragică”.

De atunci, ei au solicitat bani pe un site de crowdfunding pentru a plăti înmormântarea ei, care a avut loc la începutul acestei luni.Un cântăreț pe marginea prăpastiei faimei principaleAscensiunea lui D4vd la celebritate – alimentată de TikTok și jocurile online – este o paradigmă pentru generația sa.

A crescut lângă Houston, Texas, a fost educat acasă și a spus că a ascultat exclusiv muzică gospel până la vârsta de 13 ani. A devenit un jucător avid de Fortnite în 2017 și și-a lansat cariera muzicală folosind melodii pop pentru a face coloana sonoră a montajelor de gameplay pe care le-a postat pe YouTube. a început să își facă propria muzică atunci când s-a lovit de obstacole legate de drepturile de autor, începând prin a înregistra melodii pe aplicația The BandLab în 2021 și încărcându-și munca pe SoundCloud.

În curând, și-a văzut muzica străbătând cu mii de ascultări. A lansat apoi ceea ce aveau să devină cele mai mari două hituri ale sale de până acum: Romantic Homicide și Here With Me. melodiile au devenit virale pe TikTok și au dus la miliarde de stream-uri pe Spotify, unde a adunat 33 de milioane de ascultători lunar.

Asemnat cu Darkroom și Interscope Records și a lansat EP-ul său de debut, Petals and Thorns, în 2023. În același an, a ajuns pe lista Variety’s Young Hollywood și a cântat în deschiderea turneului SOS al lui SZA. În primăvara anului trecut, și-a făcut debutul la Coachella – cunoscut ca festivalul prin care talentele în devenire își fac intrarea în faima mainstream.

De asemenea, a fost însărcinat de Fortnite – despre care a spus că i-a modelat povestea ca artist – să creeze primul imn oficial al jocului, Locked & Loaded.

