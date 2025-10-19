Spaniolul Raul Fernandez a câștigat Marele Premiu al Australiei de MotoGP / Este prima sa victorie în clasa regină

Spaniolul Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse) a câştigat, duminică, Marele Premiu al Australiei de MotoGP, pe circuitul Phillip Island, notează News.ro.

La 24 de ani, pilotul spaniol a obţinut prima sa victorie în categoria regină a motociclismului.

El i-a devansat pe italienii Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) şi Marco Bezzecchi (Aprilia).

Plecat din pole position, Fabio Quartararo (Yamaha) a trebuit să se mulţumească cu locul 11.