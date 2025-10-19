Cum a transformat serialul Peaky Blinders turismul din West Midlands

Este serialul care a devenit sinonim cu șepcile plate, vestele și costumele din tweed, dar la 12 ani de la prima difuzare a Peaky Blinders, influența sa continuă să se facă simțită în West Midlands, transmite BBC.

Seria de succes a BBC, care a avut șase sezoane între 2013 și 2022, a ajuns la un public global și a contribuit la transformarea imaginii orașului Birmingham, stimulând turismul și dând naștere la nenumărate evenimente, grupuri de fani și artă stradală.

Seria urmărește viețile gangsterilor din Birmingham în secolul al XX-lea, inclusiv Tommy Shelby, interpretat de Cillian Murphy.

În urma unui film Netflix care urmează să apară, serialul se va întoarce la televizor pentru două noi sezoane, a anunțat recent BBC, urmărind aventurile noii ere a bandei în 1953.

Peaky Blinders, care a fost filmat în diverse locații din Marea Britanie, inclusiv în Merseyside, Yorkshire și Staffordshire, a fost difuzat pentru prima dată pe BBC Two în septembrie 2013 și a trecut la BBC One pentru al cincilea sezon în 2019.

Un fenomen global, „efectul Peaky” a inspirat, de asemenea, o serie de tururi, cu o mulțime de turiști care se înghesuie să viziteze atracțiile locale și locațiile de filmare.

Potrivit agenției naționale de turism Visit Britain, șapte din zece vizitatori din Marea Britanie au vizitat o locație de filmare sau de televiziune în timpul unei călătorii de agrement în Marea Britanie.

Pentru mulți fani ai serialului, comunitatea pe care a creat-o este la fel de importantă ca și povestea în sine.

West Midlands Peaky Blinder Group, care organizează întâlniri lunare și tururi de pub-uri pentru pasionații serialului, a ajuns la 44.000 de membri de la înființarea sa în 2018.

Grupul împărtășește în mod regulat fotografii și conținut legat de serial și participă la evenimente îmbrăcat în costume de epocă.

Fondatorul Derek Brennan, în vârstă de 67 de ani, din Dublin, a fost inspirat să înființeze grupul după ce a fost confundat cu un „peaky blinder”.

„Eram îmbrăcat ca un irlandez de modă veche, care semăna puțin cu un „peaky blinder”, și cineva m-a numit „peaky blinder”, iar eu am întrebat: „Ce înseamnă asta?”, a explicat el.

Brennan, care a câștigat anul trecut un concurs de sosii Thomas Shelby, a spus că oamenii din Birmingham adoră serialul și sunt „foarte mândri”.

„Dacă vorbești despre Liverpool, vorbești despre Beatles, nu-i așa? Dacă vorbești despre Manchester, vorbești despre Oasis”, a spus el.

„Ei spun că noi îi avem pe Peaky Blinders.”

Brennan a spus că erau ca „o mare familie fericită” și că au continuat să se întâlnească cu alte grupuri de fani din toată țara. „Una dintre cele mai mari întâlniri pe care le-am organizat a fost la Worcester, unde ne-am întâlnit cu Worcester Peaky Blinders”, a spus el.

Unul dintre administratorii grupului, Finlay Payne, din Birmingham, a fost inspirat să intre în lumea Peaky Blinders după ce a participat la activități artistice în școală.

Tânărul de 21 de ani, care a apărut ca figurant în serial, l-a lăudat pe creatorul acestuia. „Steven Knight a creat această capodoperă de serial TV”, a spus el „Este uimitor cum ne reunim ca comunitate.”

Edward Gostick, în vârstă de 23 de ani, a început să organizeze tururi pe jos și cu băutură în Birmingham în aprilie 2022, ducând vizitatorii în locurile importante ale orașului și în pub-urile locale.

Turul său pe jos Slogging Gangs Walking Tour, care începe în fața Muzeului Poliției West Midlands, atrage aproximativ 30-60 de persoane în fiecare săptămână.

Gostick, care se îmbracă precum Edward Shelby în timp ce conduce grupurile prin oraș, a reușit să-și transforme tururile personalizate într-un job cu normă întreagă, datorită popularității acestora.

El a declarat pentru BBC că turul pietonal a atras fani din întreaga lume, inclusiv din locuri îndepărtate precum Kazahstan și Uruguay.

„Am avut peste 60 de țări diferite care au participat la tur”, a spus el.

„Am mulți australieni, am americani… Am o mulțime de oameni din Olanda, din Europa în general, din Irlanda, desigur.”

Interesant este că aproximativ un sfert dintre vizitatori nu au văzut niciodată serialul, a spus domnul Gostick.

„Speranța mea este că Peaky Blinders va face pentru Birmingham ceea ce Robin Hood a făcut pentru Nottingham sau ceea ce Shakespeare a făcut pentru Stratford-upon-Avon”, a adăugat el.

„Birmingham este mult mai bun decât reputația sa, cred că Peaky Blinders a ajutat foarte mult.”

Unele scene din serial au fost filmate la Black Country Living Museum, la 12 mile distanță de Birmingham, inclusiv la debarcaderul său, care era Charlie Strong’s Yard.

Muzeul în aer liber, situat în Dudley, se mândrește cu magazine și case reconstituite, creatorul Knight descriindu-l anterior ca fiind „inima” programului.

David Middlemiss, director executiv adjunct, a declarat că serialul a pus muzeul „pe hartă” și a atras mulți turiști internaționali.

El a spus că popularitatea acestuia crește de la an la an, iar serile Peaky Blinders organizate la muzeu atrag până la 2.500 de persoane de fiecare dată.

„Adesea avem vizitatori care vin la muzeu ca urmare directă a faptului că ne-au văzut în serial”, a spus el.

Domnul Middlemiss a spus că muzeul face parte din „ecosistemul mai larg al ospitalității”, alături de hoteluri și restaurante, care va beneficia de impactul serialului Peaky Blinders.

„Pentru noi, deoarece suntem din Black Country… Este o modalitate foarte importantă de a intra în regiune și de a descoperi poveștile pe care oamenii le vor găsi dincolo de Peaky Blinders când vor ajunge aici”, a spus el.

„Suntem încântați că oamenii ne vizitează datorită serialului Peaky Blinders și apoi află totul despre restul.”