Un medic acuzat de „abuzuri sexuale” în Anglia e angajat în continuare la Spitalul Județean Cluj / Medicul nu mai are drept de liberă practică în Marea Britanie de la începutul anului 2024

Un medic ortoped care profesează la Spitalul Județean Cluj se confruntă cu acuzații grave în Marea Britanie, unde i s-a interzis oficial dreptul de liberă practică din luna februarie, anul 2024, scrie actualdecluj.ro.

Medicul a fost concediat în primăvara anului 2021, când s-a și întors în România, unde e activ și acum.

Doctorul Iuliu Stan Iosif e acuzat de autoritățile medicale din Cornwell, UK, că a utilizat tratamente rectale la bărbați și copii fără justificare, iar potrivit dosarului său public de pe MPTS (Medical Practitioners Tribunal Service) „Doctorul Stan a avut un comportament abuziv, motivat sexual”.

MPTS e instanța medicală supremă din Anglia, funcționează independent și judecă medici pentru cazuri de malpraxis și alte abateri, în funcție de plângerile pe care le primește de la General Medic Council (GMC). E obligatoriu de menționat că MPTS nu e instanță penală!

GMC primește sesizările, iar dacă consideră că sunt suspiciuni GRAVE, trimite cazul la Medical Practitioners Tribunal Service.

În perioada 2015-2020, medicul ortoped Stan a lucrat la spitalul public Royal Cornwall Hospitals NHS Trust la secția de ortopedie/traumatologie (locum/trust-grade).

Anchetele şi rapoartele publice consemnează acuzaţii grave: se afirmă că Dr. Stan a administrat/prescris medicaţie rectală în mod nepotrivit unor pacienţi (bărbaţi şi băieţi), fără consimţământ informat, fără a fi cineva de față (legea prevede clar că în aceste situații trebuie un martor însoțitor sau un asistent) şi fără alternative oferite;

Trbunalul profesional a considerat comportamentul drept „sexual motivat” în raport cu mai mulţi pacienţi. RCHT (Royal Cornwall Hospitals Trust) a recunoscut răspunderea și a emis scuze adresate victimelor.

Potrivit rapoartelor oficiale din Marea Britanie, sunt zeci de pacienți care acum s-au îndreptat în instanță împotriva sa. Sunt pacienți tratați de medic care au primit scuze oficiale din partea spitalului public.

Royal Cornwall Hospitals se confruntă acum cu mai multe procese în civil unde se solicită daune pentru comportamentul medicului.

De asemenea, investigațiile s-au extins în timp şi există relatări că numărul persoanelor potenţial afectate ar putea fi mult mai mare decât iniţial estimat; au fost demarate notificări către foşti pacienţi şi posibil oferte de sprijin / compensare din partea spitalului.

După toate investigațiile, doctorul Stan a rămas fără drept de practică în Marea Britanie. Medicul a fost demis de spitalul public în 2021.

