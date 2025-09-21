Avocații lui Luigi Mangione încearcă să excludă posibilitatea pedepsei cu moartea în cazul federal

Avocații lui Luigi Mangione au solicitat sâmbătă unui judecător să interzică procurorilor federali să ceară pedeapsa cu moartea în cazul uciderii directorului general al UnitedHealthcare, Brian Thompson, argumentând că autoritățile au prejudiciat cazul împotriva lui transformând arestarea sa într-un spectacol de tip „film Marvel” și declarând public dorința lor de a-l vedea executat, transmite The Guardian.

Proaspăt ieșiți dintr-o victorie juridică care a eliminat acuzațiile de terorism din cazul lui Mangione de omor, avocații săi luptă acum pentru respingerea cazului federal, profitând de declarația procurorului general al SUA, Pam Bondi, înainte de punerea sub acuzare din aprilie, că pedeapsa capitală este justificată pentru un „asasinat premeditat, cu sânge rece, care a șocat America”.

Declarațiile lui Bondi și alte acțiuni oficiale – inclusiv o „plimbare a infractorului” extrem de coregrafiată, în care Mangione a fost condus pe un dig din Manhattan de către ofițeri înarmați, și încălcarea de către administrația Trump a procedurilor stabilite pentru pedeapsa cu moartea – „au încălcat drepturile constituționale și legale ale domnului Mangione și au prejudiciat fatal acest caz de pedeapsă cu moartea”, au susținut avocații săi într-un document depus la tribunal.

Echipa de apărare a lui Mangione, condusă de fosta procuroare din Manhattan Karen Friedman Agnifilo, a implorat judecătoarea districtuală americană Margaret Garnett, numită de fostul președinte Joe Biden, „să corecteze erorile comise de guvern și să împiedice continuarea acestui caz ca urmărire penală pentru pedeapsa capitală”.

Bondi a anunțat în aprilie că le-a dat instrucțiuni procurorilor federali din Manhattan să solicite pedeapsa cu moartea pentru Mangione. A fost pentru prima dată când Departamentul de Justiție a declarat că va intenta un proces cu pedeapsa capitală după ce a doua președinție a lui Donald Trump a început în ianuarie cu promisiunea de a reînvia execuțiile federale, pe care predecesorul său Biden le suspendase.

Avocații lui Mangione susțin că anunțul lui Bondi – pe care l-a urmat cu postări pe Instagram și o apariție la televizor – a arătat că decizia a fost „bazată pe politică, nu pe merite” și, au spus ei, remarca ei a afectat procesul marelui juriu care a dus la punerea lui sub acuzare câteva săptămâni mai târziu.

Trump, care a supravegheat o serie fără precedent de 13 execuții la sfârșitul primului său mandat, și-a exprimat joi propriile opinii despre Mangione – în ciuda regulilor judecătorești care interzic orice publicitate înainte de proces care ar putea interfera cu dreptul unui acuzat la un proces echitabil.

„Gândiți-vă la Mangione. A împușcat pe cineva în spate, la fel de clar cum mă priviți voi pe mine sau cum vă privesc eu pe voi.

A împușcat – arăta ca un adevărat asasin”, a declarat Trump pentru Fox News.

„Există un prag ridicat pentru respingerea unei acuzații din cauza publicității înainte de proces”, au scris avocații lui Mangione în documentul de 114 pagini pe care l-au depus. „Cu toate acestea, nu a existat niciodată o situație asemănătoare cu aceasta, în care prejudecățile împotriva unui inculpat pasibil de pedeapsa cu moartea să fi fost atât de mari.”

Procurorii federali au termen până la 31 octombrie să răspundă. Mangione trebuie să se întoarcă în instanță în cazul federal pe 5 decembrie, la câteva zile după începerea audierilor preliminare în cazul său statal. Nu a fost stabilită nicio dată de judecată pentru niciunul dintre cazuri.

Mangione, în vârstă de 27 de ani, a pledat nevinovat la acuzațiile de crimă statală și federală.

Camerele de supraveghere au arătat un bărbat mascat împușcându-l pe Thompson, în vârstă de 50 de ani, din spate, pe 4 decembrie 2024, când acesta sosea la un hotel din Manhattan pentru conferința anuală a investitorilor companiei sale. Poliția spune că pe muniție erau scrise cuvintele „întârzie”, „refuză” și „demite”, imitând o frază folosită pentru a descrie modul în care asiguratorii evită să plătească despăgubirile.

Mangione, descendentul unei familii bogate din Maryland, absolvent al unei universități din Ivy League, a fost arestat cinci zile mai târziu în Altoona, Pennsylvania, la aproximativ 370 km vest de Manhattan. Autoritățile spun că avea un pistol de 9 mm și un caiet în care își descria intenția de a „ucide” un director de asigurări.

Avocații lui Mangione susțin că urmăririle penale simultane constituie o dublă incriminare.

În cazul federal, Mangione este acuzat de crimă prin utilizarea unei arme de foc, care poate duce la pedeapsa cu moartea, precum și de hărțuire și infracțiuni legate de arme.

Marți, judecătorul din cazul său statal a respins acuzațiile de terorism care puteau duce la o pedeapsă obligatorie pe viață fără eliberare condiționată. Însă judecătorul Gregory Carro a respins cererea apărării de a respinge în totalitate acuzarea statală, afirmând că argumentul dublei incriminări este prematur, deoarece niciunul dintre cazuri nu a ajuns în instanță și nici nu a dus la o recunoaștere a vinovăției.

Cazul statal va continua cu alte acuzații, inclusiv o acuzație de omor intenționat care poate duce la o pedeapsă de la 15 ani la închisoare pe viață, cu posibilitatea eliberării condiționate. Spre deosebire de sistemul federal, New York nu aplică pedeapsa cu moartea.

Mangione a atras un cult de adepți ca simbol al frustrărilor față de industria asigurărilor de sănătate.

Câteva zeci de susținători – în cea mai mare parte femei – au ocupat trei rânduri în spatele galeriei sălii de judecată la audierea sa de marți în instanța statală. Unii purtau haine verzi, culoarea personajului Luigi din jocul video Mario Bros, iar o femeie purta un tricou cu inscripția „FREE LUIGI” (ELIBERAȚI-L PE LUIGI).