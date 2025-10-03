G4Media.ro
Tunisian condamnat la moarte pentru postări pe Facebook în care îl critică…

Sursa Foto: cdc.gov

Tunisian condamnat la moarte pentru postări pe Facebook în care îl critică pe președintele țării

3 Oct

Un bărbat tunisian a fost condamnat la moarte sub acuzația de insultă la adresa președintelui și atentare la securitatea statului prin postări pe rețelele de socializare, a declarat vineri șeful Ligii Tunisiene pentru Drepturile Omului și avocatul său, scrie Reuters.

Hotărârea este fără precedent în Tunisia, unde restricțiile privind libertatea de exprimare au fost înăsprite de când președintele Kais Saied a preluat aproape toate puterile în 2021.

Bărbatul condamnat, Saber Chouchane, muncitor zilier în vârstă de 56 de ani, este un cetățean obișnuit cu educație limitată, care pur și simplu scria postări critice la adresa președintelui înainte de arestarea sa de anul trecut, a declarat avocatul său, Oussama Bouthalja, pentru Reuters.

„Judecătorul de la tribunalul din Nabeul l-a condamnat pe bărbat la moarte din cauza postărilor de pe Facebook. Este o hotărâre șocantă și fără precedent”, a spus Bouthalja.

Hotărârea a fost atacată cu apel, a adăugat el. Ministerul Justiției nu a fost disponibil imediat pentru a comenta.

Deși instanțele au pronunțat ocazional pedepse cu moartea în Tunisia, niciuna nu a fost executată de mai bine de trei decenii.

„Nu ne vine să credem”, a declarat Jamal Chouchane, fratele lui Saber, pentru Reuters prin telefon. „Suntem o familie care suferă de sărăcie, iar acum nedreptatea s-a adăugat la sărăcie”.

Sentința a stârnit imediat un val de critici și ridiculizări pe rețelele de socializare în rândul activiștilor și tunisienilor de rând.

Mulți au descris decizia ca pe o încercare deliberată de a insufla frică în rândul criticilor lui Saied, avertizând că astfel de măsuri dure ar putea înăbuși și mai mult libertatea de exprimare și ar putea agrava tensiunile politice.

De când Saied a dizolvat parlamentul ales și a început să guverneze prin decret, Tunisia s-a confruntat cu critici tot mai mari din partea grupurilor pentru drepturile omului cu privire la erodarea independenței sistemului judiciar. Opoziția a numit acapararea puterii de către Saied o lovitură de stat.

Majoritatea liderilor opoziției, pe care președintele i-a etichetat drept trădători, sunt închiși sub diverse acuzații.


