Percheziţie în județul Prahova la o persoană care organiza tombole false pe…

politia perchezitii mascati
sursa foto: IPJ

Percheziţie în județul Prahova la o persoană care organiza tombole false pe Facebook / Promitea drept premii mașini și diverse sume de bani

Poliţiştii prahoveni de investigare a criminalităţii economice au efectuat, joi, o percheziţie domiciliară în judeţ într-un dosar penal privind desfăşurarea fără licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc, transmite Agerpres.

„În urma cercetărilor efectuate a reieşit faptul că, pe parcursul anului 2025, o persoană ar fi desfăşurat, în mod repetat şi organizat, activităţi ce intră în sfera jocurilor de noroc – respectiv organizarea de tombole online, fără a deţine licenţă sau autorizaţie emisă de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, prin intermediul reţelelor sociale”, arată Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.

Surse judiciare au precizat, pentru Agerpres, că un bărbat ar fi organizat pe Facebook tombole false, percepând taxe de înscriere pentru participanţi şi promiţând drept premii maşini sau diverse sume de bani.

În urma descinderilor, o persoană a fost dusă la audieri.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Ploieşti.

