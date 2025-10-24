Comisia Europeană acuză Facebook, Instagram şi TikTok de încălcarea reglementărilor UE / Rețelele sociale amintite riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri anuală la nivel mondial

Un raport preliminar publicat vineri de Comisia Europeană consemnează că platformele online Facebook, Instagram şi TikTok încalcă reglementările UE, ceea ce ar putea fi penalizat cu amenzi foarte mari, transmite agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

TikTok şi Meta – compania-mamă a Facebook şi Instagram – se pot apăra de acuzaţii sau îşi pot modifica platformele pentru a evita sancţiunile.

Comisia consideră că media sociale respective nu asigură cercetătorilor acces suficient la date conform Regulamentului privind serviciile digitale (DSA) în vigoare în Uniunea Europeană.

Datele publice trebuie să permită experţilor să ancheteze, de exemplu, efectele conţinutului care face apologia violenţei împotriva copiilor.

În ceea ce priveşte Meta, CE afirmă că nu există modalităţi simple de raportare a conţinutului ilegal şi de contestare a deciziilor de moderare.

O decizie definitivă a Comisiei privind nerespectarea legislaţiei europene poate fi urmată de amenzi de până la 6% din cifra de afaceri anuală la nivel mondial.

„Democraţiile noastre se bazează pe încredere. Asta înseamnă că platformele trebuie să dea puteri utilizatorilor, să le respecte drepturile şi să îşi deschidă sistemele pentru investigaţii”, a declarat Henna Virkkunen, vicepreşedinta CE pentru suveranitate tehnologică, securitate şi democraţie.

Ea a explicat că constatările preliminare „asigură responsabilitatea platformelor pentru serviciile lor, garantată de legislaţia UE, în faţa utilizatorilor şi a societăţii”.

Raportul de vineri face parte dintr-o anchetă mai largă privind cele trei platforme, începută în 2024.

Meta este anchetată şi pentru suspiciuni de încălcare a reglementărilor privind protecţia minorilor prin faptul că copiii sunt expuşi la algoritmi care dau dependenţă. Oficiali de la Bruxelles şi-au exprimat recent frustrarea faţă de lipsa de cooperare din partea gigantului american fondat de Mark Zuckerberg.

Agenţia dpa apreciază că în acest context raportul ar putea constitui o pârghie în tratativele blocate, dar şi o posibilă sursă de tensiuni suplimentare cu preşedintele american Donald Trump, care a acuzat de multe ori legislaţia europeană de adversitate faţă de concurenţă.