Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova: Instanța mi-a dat din nou…

george simion alegeri prezidentiale 2025 turul 2
sursa foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova: Instanța mi-a dat din nou dreptate / Acuzațiile mele privid colaborarea liderului AUR cu agenții Moscovei sunt reale / Simion este un pericol la adresa siguranței și securității României și Republicii Moldova

24 Oct

Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova spune că liderul AUR a pierdut un nou proces cu el, ce viza acuzațiile privind colaborarea lui George Simion cu Rusia.

„Instanța mi-a dat din nou dreptate și a respins apelul lui George Simion făcut împotriva hotărârii judecătorești care constata că acuzațiile mele privid colaborarea liderului AUR cu agenții Moscovei sunt reale.

George Simion insistă să piardă proces după proces, dar probabil face toate aceste acțiuni doar ca să pară că se apără cu tărie.

Nu pot să nu constat că Simion are o dublă personalitate. Pe de o parte oficializează legătura cu Moscova, pozandu-se cu Costiuc, pe de altă parte deschide acțiuni în instanță.

Toate dovezile apărute de-a lungul anilor, toate probele strânse de serviciile de informații din Moldova și Ucraina arată același lucru. Simion este un pericol la adresa siguranței și securității celor două state.

Din punctul meu de vedere, el este un pericol și pentru siguranța și securitatea României. Tacticile lui par măsuri active desprinse din manualul KGB. Îndemnurile la violentă, divizarea societății românești, criticarea valorilor europene – toate acestea sunt dovezi incontestabile”, a scris Anatol Șalaru pe Facebook.

