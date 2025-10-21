G4Media.ro
UPDATE Curtea de Apel Ploieşti, Curtea de Apel București, Curtea de Apel…

justitie, judecatori, instanta
Sursa foto: Pexels

UPDATE Curtea de Apel Ploieşti, Curtea de Apel București, Curtea de Apel Galați și alte șase curți de apel din țară au anunțat că reiau judecarea proceselor aflate pe rol, după două luni de suspendare a activității din cauza reformei pensiilor de serviciu ale magistraţilor

21 Oct • 1.558 vizualizări 1 comentariu

Curtea de Apel Ploieşti și alte opt curți de apel din țară au anunţat, marţi, 21 octombrie, că reiau activitatea de judecare a cauzelor aflate pe rol, aceasta fiind suspendată în ultimele două luni din cauza reformei pensiilor de serviciu ale magistraţilor, transmite Agerpres.





„Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Ploieşti a hotărât, în unanimitate de voturi, suspendarea măsurilor adoptate prin Hotărârea nr. 3 din data de 26.08.2025 a aceleiaşi adunări generale, în sensul că, începând cu data de 22 octombrie 2025, se va proceda la judecarea tuturor cauzelor aflate pe rol”, se arată într-un comunicat al Curţii de Apel Ploieşti.

În data de 26 august, magistraţii CA Ploieşti au suspendat soluţionarea cauzelor, cu unele excepţii, cerând retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

Și Adunarea Generală a judecătorilor Curții de Apel Alba Iulia, precum și cea a Tribunalului Alba, adoptate marți, 21 octombrie, au stabilit suspendarea formei de protest și reluarea judecării tuturor cauzelor aflate pe rolul instanțelor.

„Astăzi, 21.10.2025, Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Alba Iulia a decis în unanimitate suspendarea formei de protest stabilită prin Hotărârea Adunării generale a judecătorilor nr.2 din 26.08.2025 și reluarea judecării cauzelor aflate pe rolul Curții de Apel Alba Iulia.

Judecătorii instanței au avut în vedere că, la data de 20 octombrie 2025, Curtea Constituţională a României a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite şi a constatat că Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu în ansamblu este neconstituţională, decizia fiind definitivă şi general obligatorie”, au transmis magistrații într-un comunicat de presă.

Acestora li s-au alăturat în curzul zilei de marți curțile de apel de la București, Galați, Brașov, Constanța, Târgu Mureș, Ploiești, Suceava, Tribunalul București, Tribunalul Sibiu și Judecătoria Satu Mare.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

  1. doua luni de concediu extra platit, meritati sa ramaneti fara cetatenie

