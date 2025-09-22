Alin Ene, judecător CSM, îl acuză pe liderul USR de “presiune directă și inadmisibilă” asupra CCR, cu “câteva zile” înainte ca judecătorii CCR să se pronunțe asupra pensiilor magistraților / Alin Ene, absolvent al Academiei de Poliție, a avut în 2024 venituri de aproape 10.000 de euro lunar

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Judecătorul Alin Ene (38 de ani), membru al Consiliului Superior al Magistraturii, îl acuză pe liderul USR Dominic Fritz, fără a-l numi, de “presiune directă și inadmisibilă” asupra Curții Constituționale, cu doar câteva zile înainte ca judecătorii CCR să se pronunțe asupra pensiilor magistraților, care, în opinia sa, este “marcată de vădite vicii de neconstituționalitate”. Reacția lui Ene, absolvent al Academiei de Poliție, vine în contextul în care un alt membru CSM, Claudiu Drăgușin, l-a comparat recent pe Ilie Bolojan cu un “măcelar”., tot în cadrul discuțiilor legate de majorarea vârstei de pensionare a magistraților.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

“Declarațiile recente prin care liderii unui partid din coaliția de guvernare atrag public atenția judecătorilor CCR, reamintindu-le că au fost numiți de actuala majoritate, reprezintă o presiune directă și inadmisibilă asupra Curții. Astfel de afirmații, lansate cu doar câteva zile înainte ca judecătorii CCR să se pronunțe asupra unei legi promovate de coaliție – lege marcată de vădite vicii de neconstituționalitate – pun sub semnul întrebării respectul pentru independența justiției și pentru principiile statului de drept”, a scris Alin Ene, luni, pe pagina sa de Facebook.

Judecătorul Ene a postat pe pagina sa două citate dintr-un discurs susținut recent de Dominic Fritz, fără a pomeni numele liderului USR:

“Eu cred că judecătorii la Curtea Constituțională au au ajuns acolo într-un proces de nominalizare inclusiv recent, unde într-un mod deschis, nu este un secret, PSD a nominalizat un candidat, UDMR a nominalizat un candidat, și noi chiar am votat acești candidați, dacă acești judecători care au primit recent încrederea colegilor acum consideră că ceea ce face acest guvern nu e constituțional, într-adevăr cred este foarte greu de continuat dacă există o îndoială așa de mare despre baza constituțională pe care acest guvern ia decizii”

“Pe de altă parte, judecătorii CCR sunt și ei rezultatul unor decizii politice în România. Modul în care este compusă această instituție ține de propunerile președintelui, ale Camerei Deputaților și ale Senatului. Logica ar fi ca deciziile guvernului să fie convergente cu cele ale Curții Constituționale în privința Pachetului 2 și a mini-pachetelor subsecvente.”

De notat că acest judecător a mai avut un comentariu politic, în această vară, într-o postare pe Facebook care îl viza pe președintele Nicușor Dan, în contextul criticilor legate tot de creșterea vârstei de pensionare a magistraților și de reducere a pensiei judecătorilor și procurorilor. ”Altfel, bine că ne-am bucurat de marea victorie a candidatului pro-european, democratic și interesat de bunul mers al justiției. În numai câteva săptămâni, justiția e ca și rezolvată, ceea ce era și de așteptat, că doar a fost prezentată ca o prioritate. Țineți aproape, urmează democrația!”, a scris Ene pe Facebook. Detalii, aici.

La sfârșitul lunii iulie, același judecător l-a criticat dur pe premierul Bolojan pentru reforma pensiilor speciale ale megistraților, acuzându-l de o presupusă încălcare a Constituției. Detalii, aici.

Ce a postat Alin Ene pe Facebook, luni, 22 septembrie:

„Ciocu’ mic, că acum noi suntem la putere!” – o nouă lecție de democrație originală

Declarațiile recente prin care liderii unui partid din coaliția de guvernare atrag public atenția judecătorilor CCR, reamintindu-le că au fost numiți de actuala majoritate, reprezintă o presiune directă și inadmisibilă asupra Curții. Astfel de afirmații, lansate cu doar câteva zile înainte ca judecătorii CCR să se pronunțe asupra unei legi promovate de coaliție – lege marcată de vădite vicii de neconstituționalitate – pun sub semnul întrebării respectul pentru independența justiției și pentru principiile statului de drept.

Contextul în care vine această declarație?

– judecătorii CCR au fost excluși de la aplicarea noii reforme de modificare a condițiilor de pensionare a magistraților.

– premierul a declarat că dacă legea privind modificarea statutului magistraților cade la CCR, guvernul poate pleca, nemaiavând legitimitate pentru a promova alte reforme.

– liderul unuia dintre partidele din coaliția de guvernare a afirmat că dacă legea pică la CCR, tot guvernul trebuie să plece, iar revolta populară ar fi justificată.

Dacă toate acestea puteau fi puse pe seama disperării, ca încercări de a securiza o decizie favorabilă pe un act normativ vădit neconstituțional, dar prezentat drept cel mai important scop al acestui guvern, noile declarații spun ceva mai grav.

Faptul că un lider politic al unui partid ce are ca stindard promovarea democrației consideră că votul acordat la numirea a doi judecători CCR înseamnă că „avem doi judecători la CCR” poate fi de înțeles. Democrația și principiile de drept sunt chestiuni complexe și poate dificil de înțeles pentru unii.

Așadar, să crezi, ca lider politic, că judecătorii CCR trebuie să știe că au fost numiți acolo pentru a servi intereselor partidelor care i-au votat poate fi înțeles.

Ceea ce este însă cu adevărat îngrijorător este dorința de a transmite public acest mesaj. Aceasta spune că nu mai există limite, că nici măcar nu ne mai chinuim să păstrăm niște aparențe, să mimăm democrația.

Pare că încercăm din răsputeri să dovedim că retrogradarea democrației din România în 2024 de la Democrație Defectuoasă la Regim Hibrid a fost nedreaptă. Ne dorim să arătăm că noi putem mai mult de atât, că trebuia să fim retrogradați până jos de tot, la Regim Autoritar.

Facem totul pe față, la vedere, oricât de ilegal, imoral, autoritar, despotic ar fi, pentru simplul fapt că putem. Și așa se explică probabil de ce ajungem să ne mirăm ingenuu de indignarea produsă când afirmăm că am dat mită, chiar și de subzistență.

Pentru că acum noi suntem la putere, deci oricine altcineva (inclusiv poporul, care într-o mai mare sau mai mică măsură ne-a votat) ciocu’ mic!”

Conform declarației de avere din 2024, Ene a avut venituri totale, în medie lunară de aproape 10.000 de euro, din funcția de judecător CSM, președinte al Tribunalului Prahova și alte ”diferențe salariale, dobânzi legale”. Vezi declaratia de avere aici.