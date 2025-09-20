Dominic Fritz, la întâlnirea strategică a USR de la Timişoara, cu ocazia împlinirii a 9 ani de la înfiinţarea partidului: Vrem să fim o alternativă reală la un sistem care servește doar propriilor interese și o alternativă la mai multe partide extremiste, care seduc românii cu răspunsuri false

Primarul Timișoarei spune că o parte din responsabilitatea pentru a găsit soluții la situația în care se găsește acum România revine și USR.

„Trebuie să devin mai agili, mai strategici și asta va deveni prioritatea pentru discuția noastră de astăzi. Vrem să fim o alternativă reală la un sistem care servește doar propriilor interese și o alternativă la mai multe partide extremiste, care seduc românii cu răspunsuri false, care sunt scrise în alte capitale din Est”, și-a început discursul Dominic Fritz.

Președintele USR a precizat că întâlnirea USR se va axa pe câteva direcții strategice.

„Vreau să punctez câteva lucruri:

-Mulți români simt în buzunarele lor că puterea lor de cumpărare a scăzut, inflația a crescut și este o presiune reală asupra sistemul politic să vină cu soluții. Puterea economică a României este sufocată de un stat supraponderal. Asta înseamnă că trebuie să desființăm anumite agenții.

De exemplu, administrația pentru canalul Bega este exemplul perfect de instituții care s-au născut într-un anumit moment al istoriei și nu își mai au rostul.

-Trebuie digitalizăm ANAF-ul. Firmele au nevoie de o mai mare credibilitate;

Vedem un mare potențial în listarea la bursă a acțiunilor din companiilor de stat. Tema a fost răstălmăcită de izolaționiști. Ei sunt avocații care vor ca statul să țină ghearele pe aceste companii. Acolo unde companiile funcționează, trebuie scoase mai multe participațiuni la bursă, fără să piardă controlul. Putem câștiga 50 de miliarde lei prin această acțiune.

Sunt companii care nu mai au activitate, dar țin blocate multe active ale statului. Refuzăm orice fals patriotism pe această temă.

-A treia temă este războiul hibrid dus de Rusia. Este un război clasic dus în Ucraina, dar este și un războiu dus cu mijloace comunicaționale, informaționale, inclusiv cu partide care par democratice, dar care sunt la cheremul Kremlinului.

Oricine minimalizează această luptă, oricine confundă agresorul cu victima, nu este patriot. Cea mai brutală ingerință vine acum din partea Rusiei.

Este timpul să vorbim de un cadru mai bine definit de consecințe penale pentru cei care ignoră sancțiunile împotriva Rusiei.

Dacă vorbim despre cei care pretind că iubesc România și se luptă cu corupția, trebuie să vorbim despre atacul abject asupra Dianei Buzoianu. Este o moțiune simplă depusă împotriva ei. Suntem complet de partea acesteia”, a declarat Dominic Fritz.

Primarul Timișoarei spune că politicienii români trebuie să înceteze să mai guverneze în funcție de ce arată sondajele.

„Una din greșelile care ne-au adus unde suntem este că facem politică după sondaje. Faptul că avem acum un deficit de 9% ne arată că politicienii s-au gândit doar la următoarele alegeri sau următorul sondaj”, a punctat președintele USR.

Acesta a vorbit și despre stadiul dosarului său ce vizează obținerea cetățeniei române.

„Am depus dosarul pentru obținerea cetățeniei. Nu s-a prelucrat încă acest dosar. Asta arată cât de mult sunt blocate lucrurile la anumite instituții din România”, a mai adăugat Dominic Fritz.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că România este o țară sigură și va rămâne cu întreaga familie în țară.

„Este un loc bun unde să-ți crești copii și să îmbrătrânești”, spune Ionuț Moșteanu.

„Avem programul SAFE, prin care UE va finanța înzestrarea militară și partea de infrastructură militară. Avem în vedere să producem și drone. Am vizitat Ucraina și am văzut cum testează dronele, cum sunt îmbunătățite permanent în condiții de luptă”, a explicat ministrul Apărării.

„Sunt conducători de companii de stat care sunt protejați de legislație și sunt conducători de commpanii, unde se organizează selecții. A fi membru într-un partid politic nu este o boală. Dacă ești bun la ce faci, dacă ai făcut școala la timp, poți ocupa astfel de funcții. Le garantăm un cadru pentru a se desfășura cum consideră”, a declarat Radu Miruță, ministrul Economiei.

„Am avut situații cu pădurari condamnați pentru furt de păduri și au continuat să activeze la Romsilva. Am căutat în contractul colectiv de muncă și am găsit prevederea care stipulează că pot fi dați afară. Patru pădurari au fost dați afară din acest motiv”, a precizat Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

Știre în curs de actualizare