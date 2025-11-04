UPDATE Accident în București, între un tramvai și un autobuz STB, în Drumul Taberei: Șapte persoane au cerut să fie duse la spital

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un accident a avut loc în București, marți dimineață, între un tramvai și un autobus STB. Șapte persoane au cerut să fie duse la spital.

UPDATE 10:49 În urma evaluării medicale sunt transportate la spital 7 victime conștiente, cooperante, astfel, transmit autoritățile:

– 2 la Spital Clinic de Urgență București,

– 4 la Spital Universitar de Urgență București

– 1 la Spital Militar Central

UPDATE 10:43 STB a anunțat că accidentul a avut loc între un tramvai 41 și un autobus 168, care se deplasa pe sensul spre Valea Ialomiței.

”În urma impactului, mai mulți călători au avut nevoie de îngrijiri medicale, care au fost acordate la fața locului de către echipaje SMURD. În prezent, tramvaiele liniei 41 sunt blocate. A fost înființată o linie navetă cu indicativul 641, care circulă între Piața Presei și Ghencea. STB tratează cu maximă seriozitate acest incident și a demarat de urgență o anchetă internă. În paralel, Poliția Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier”.

știrea inițială

Accidentul a avut loc la intersecția Str. Brașov cu Drumul Taberei. Opt persoane au fost rănite, dar erau conștiente, din care șapte au cerut să fie duse la spital.

Nu există persoane încarcerate.

La fața locului au intervenit o autospecială de stingere, trei echipaje SMURD și o autospecială pentru transport victime multiple.

știre în curs de actualizare