Datorii în cascadă între companiile de stat CFR SA, CFR Călători și CFR Marfă au dus la blocaj financiar și oprirea trenurilor. Angajații sunt neplătiți

Datoriile totale ale Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” SA către furnizorii săi au ajuns la peste 200 milioane lei, iar șefii CFR SA susțin că au la rândul lor de încasat sume mari de la alte companii de stat, precum CFR Călători, transmite Agerpres.

Luni, CFR SA a anunţat că circulaţia mai multor trenuri operate de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA va fi suspendată, începând de marţi, ca urmare a neachitării la termen a unor sume restante de peste 100 milioane de lei, aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (TUI), conform obligaţiilor contractuale.

„Ca urmare a comunicatului emis anterior privind suspendarea temporară a circulaţiei unor trenuri operate de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA, Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA revine cu precizări referitoare la impactul economic pe care neîncasarea sumelor aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (TUI) îl are asupra activităţii companiei. Neîncasarea la termen a obligaţiilor financiare din partea CFR Călători a condus la acumularea unor creanţe restante în valoare de 100.203.237,65 lei, ceea ce a afectat în mod direct fluxul de lichidităţi necesar derulării activităţilor curente ale companiei”, susţin reprezentanţii companiei.

În acest context, CFR SA se confruntă cu o situaţie financiară dificilă, care a generat următoarele consecinţe: imposibilitatea achitării integrale a chenzinei, aceasta fiind plătită doar în proporţie de aproximativ 50%; neplata drepturilor salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă, respectiv tichetele de masă şi orele suplimentare, pentru o perioadă de peste 4 luni; întârzieri semnificative la plata furnizorilor de materiale, lucrări, servicii şi energie, precum şi dificultăţi în achitarea taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat, menţionează sursa citată.

„În prezent, datoriile totale ale Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” SA se ridică la peste 200 milioane lei, sumă generată în mare parte de neîncasarea creanţelor datorate de operatorii de transport feroviar de călători. CFR SA subliniază că aceste efecte nu afectează activitatea de siguranţă feroviară, însă constrâng semnificativ capacitatea companiei de a-şi onora obligaţiile financiare curente şi de a menţine în parametri optimi activitatea operaţională. Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA îşi exprimă în continuare disponibilitatea de dialog cu toţi operatorii feroviari şi cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea identificării unor soluţii urgente pentru reluarea integrală a circulaţiei trenurilor şi restabilirea echilibrului financiar”, se mai precizează în comunicat.

Anterior în cursul zilei de marţi, ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, le-a solicitat directorilor CFR Călători şi CFR Infrastructură să ia toate măsurile pentru ca trenurile să poată circula în condiţii normale.

„Le cer directorilor CFR Călători şi CFR Infrastructură (CFR SA) să ia toate măsurile pentru ca trenurile să poată circula în condiţii normale. În cazul în care nu vor găsi soluţii prin dialog, mă văd obligat să solicit măsuri împotriva ambilor. Situaţia creată este una cu impact social, iar eu, ca ministru, sunt obligat să iau decizii pentru cetăţeni”, a scris ministrul, marţi, pe pagina sa de Facebook.

Acesta a subliniat că Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a alocat deja pentru CFR Călători, pentru luna aceasta, 243 de milioane de lei, sumă destinată inclusiv plăţii datoriilor de peste 70 de milioane de lei pe care CFR Călători le are acum faţă de CFR Infrastructură, administratorul infrastructurii feroviare.