Kelemen Hunor, despre episodul intonării Imnului Secuiesc, la Congresul UDMR: ”Este şi poporul tău, Sorin Grindeanu” / ”S-a cântat şi înainte de 89 cu toate represiunile lui Ceauşescu” / Explicație pentru mesajul: ”Dumnezeule, să nu pierdem Ardealul”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat despre intonarea Imnului Secuiesc, la Congresul UDMR, că acest imn face parte din moştenirea culturală a comunităţii maghiare şi se cântă de 35 de ani şi s-a cântat şi înainte de 89 cu toate represiunile lui Ceauşescu. El a transmis un mesaj: ”Este şi poporul tău, Sorin Grindeanu. Este şi poporul tău, Nicuşor Dan. Este şi poporul tău, Ilie Bolojan şi fiecare lider politic. Vrei, nu vrei, cu contribuţia noastră, acest patrimoniu cultural rămâne aici”, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Nu este imnul Ţinutului Secuiesc, este imnul Secuiesc, aşa se numeşte, pe de o parte. Pe de altă parte, face parte din moştenirea noastră culturală, patrimonul nostru cultural. România, de 107 ani, are şi această comunitate pe teritoriul României de azi, comunitatea maghiară. Comunitatea maghiară care plăteşte taxe, care respectă legile, care este loială statului român şi care creează valori economice şi culturale. Şi are şi un patrimoniu. Şi face parte din patrimoniu. Dacă ai această comunitate, ai şi acest patrimoniu”, a spus preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, despre intonarea imnului Ţinutului Secuiesc, la Congresul UDMR.

”Nu se poate să mergi şi să spui că eşti bogat, că ai minorităţi entice, dar să nu accepţi patrimoniul lor. Nu este împotriva statului român, nu este împotriva românilor, nu este împotriva nimănui. Face parte din acest bagaj identitar”, a mai precizat liderul UDMR.

Întrebat dacă mesajul: Dumnezeule, să nu pierdem Ardealul” este un mesaj secesionist sau nu, Kelemen Hunor a răspuns: ”Nu este secesionist deloc, dar de ce să fie secesionist? Este un cântec care face parte din moştenirea culturală. Deci, acest cântec, sau mă rog, imn secuiesc, cum se spune, s-a cântat şi acum doi ani. Erau acolo Ciucă şi Ciolacu, nu i s-a întâmplat nimic, nici unuia, nici altuia. La Timişoara, era şi Fritz, că era primar şi era invitat. S-a cântat şi acum 4 ani, se cântă de 35 de ani. S-a cântat şi înainte de 89 cu toate represiunile lui Ceauşescu. Nu a dispărut nici în dictatura comunistă, nu va dispărea nici în această perioadă de libertate. Aşa trebuie să îl vedeţi, ca şi parte a patrimoniului nostru cultural”, a menţionat el.

Despre reacţia lui Sorin Grindeanu, care a părăsit sala, Kelemen Hunor a spus că ”a fost decizia lui să iasă din sală”. ”Eu nici n-am văzut. După aceea am auzit de la colegii mei şi de la cei din presă, fiindcă aşa cum stăteam, eu n-am văzut. Nu mă uitam cine ce face în timpul respective”, a mai spus liderul UDMR.

”Ştia şi Grindeanu, ştia toată lumea că era desfăşurătorul dat, era discutat cu protocolul, cu mult înainte. Ştia toată lumea. Premierul, din respect faţă de comunitate, nu trebuie să fie de acord neapărat cu fiecare element identitar, dar din respect a rămas, aşa şi spus el. Deci, din acest punct de vedere, iarăşi este o furtună într-un pahar de apă. Că nu e prima dată, nu e ultima dată, e de 35 de ani. Şi încă ceva. Este şi poporul tău, Sorin Grindeanu. Este şi poporul tău, Nicuşor Dan. Este şi poporul tău, Ilie Bolojan şi fiecare lider politic. Vrei, nu vrei, cu contribuţia noastră, acest patrimoniu cultural rămâne aici”, a mai declarat preşedintele UDMR.