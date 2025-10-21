O bursă unificată a UE, care să concureze cu puternicele burse din New și Londra, e esențială pentru finanțarea mediului privat – șefa Băncii Centrale Europene

Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, i-a îndemnat marţi pe liderii europeni să facă progrese cu Uniunea Pieţelor de Capital pentru a mobiliza investiţiile necesare tranziţiei energetice, transmite Agerpres. Uniunea Pieţelor de Capital prevede armonizarea reglementărilor diferitelor burse europene pentru a accelera fluxurile financiare în cadrul UE şi a facilita investiţiile.

Respectatul economist Mario Draghi a arătat într-un raport elaborat anul trecut că, fără o uniune a burselor, UE riscă să piardă definitiv cursa competitivității cu companiile din SUA și Asia de Sud-Est.

Nevoile de finanţare pentru tranziţia verde a Europei, incluzând aici decarbonizarea industriei, transporturilor şi aprovizionarea cu energie, sunt estimate de Comisia Europeană la „1,2 trilioane de euro pe an”, a reiterat Christine Lagarde într-un discurs la Oslo (Norvegia).

Având în vedere că se aşteaptă ca sectorul privat să îşi asume peste două treimi din aceste investiţii, este necesar să fie create stimulentele pentru ca aceste investiţii să fie făcute.

Europa are un „volum semnificativ de economii private”, dar „mecanismele actuale de finanţare” au dificultăţi în a canaliza aceste resurse către „investiţiile necesare” pentru climă, a apreciat Lagarde, fostă directoare a Fondului Monetar Internaţional. „Aproape patru din zece companii europene consideră lipsa de interes a investitorilor pentru finanţarea proiectelor verzi un obstacol foarte serios”, a adăugat Lagarde, considerând că „veriga lipsă o reprezintă pieţele de capital”.

„Vestea bună este că impulsul politic pentru Uniunea Pieţelor de Capital nu a fost niciodată mai puternic”, a remarcat Lagarde, menţionând un apel recent al cancelarului Friedrich Merz.

Joia trecută, cancelarul german a cerut crearea unei burse europene de valori pentru a concura cu rivalele americane şi asiatice şi pentru a preveni fuga capitalurilor din companiile continentului.

Pentru Lagarde, criza energetică provocată de războiul din Ucraina a „dezvăluit un adevăr brutal”, acela al unui model dependent de importurile de combustibili fosili ieftini. Preşedinta BCE a menţionat că aproape „nouă din zece europeni” susţin acum extinderea energiilor regenerabile.

„Europa trebuie acum să aleagă” între „menţinerea unui statu quo nesustenabil şi costisitor sau crearea condiţiilor necesare pentru a debloca investiţiile esenţiale pentru un sistem energetic sustenabil, sigur şi accesibil”, a concluzionat Lagarde.