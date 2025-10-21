Restricţii de circulaţie pe DN1, în zona oraşului Comarnic, unde se desfăşoară lucrări

Circulaţia rutieră se desfăşoară cu restricţii, de marţi până joi, inclusiv, pe drumul naţional 1, între Ploieşti şi Braşov, în zona oraşului Comarnic, unde se fac lucrări de asfaltare, transmite News.ro.

Potrivit Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, restricţiile de trafic sunt impuse în perioada 21-23 octombrie, între orele 08.00 şi 18.00, la kilometrul 113+700 de metri, în afara localităţii Comarnic, unde se desfăşoară lucrări de asfaltare.

Poliţiştii rutieri se vor afla pe teren, pentru gestionarea traficului în zonele aglomerate. Aceştia vor acţiona pentru monitorizarea şi dirijarea participanţilor la trafic.

”Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova recomandă conducătorilor auto să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită, indicaţiile poliţiştilor rutieri şi să manifeste răbdare şi prudenţă sporită în zonele aglomerate”, transmite instituţia.