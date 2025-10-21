Sute de fermieri, între care şi câteva zeci de români, au protestat la Strasbourg împotriva propunerii Comisiei Europene ce vizează bugetul multianual al UE

Sute de fermieri din multe ţări ale Uniunii Europene, între care şi câteva zeci din România, au protestat marţi timp de câteva ore în faţa sediului Parlamentului European din Strasbourg împotriva propunerii Comisiei Europene privind bugetul multianual pentru perioada 2028-2024, numeroşi eurodeputaţi din toate grupurile politice exprimându-şi sprijinul pentru revendicările lor, transmite Agerpres.

Agricultori din numeroase ţări ale Uniunii Europene, din care s-au remarcat grupurile din Germania, Franţa, România, Italia sau Spania, au venit în număr de câteva sute în faţa sediului PE de la Strasbourg inclusiv cu câteva tractoare şi utilaje, şi au înfruntat ploaia timp de câteva ore pentru a-şi striga nemulţumirile.

Acestea sunt îndreptate în principal împotriva viitorului cadru financiar multianual (CFM) al UE pentru perioada 2028-2034, care încearcă să schimbe modul de alocare a banilor din Politica Agricolă Comună şi Politica de Coeziune, dar şi împotriva acordurilor comerciale, cum este cel cu blocul sud-american MERCOSUR.

„Noi am avut o poziţie clară încă de la începutul acestui demers, la această propunere de cadru financiar multianual. Am respins întru totul propunerile Comisiei. Politica Agricolă Comună, care este cea mai veche politică a Uniunii Europene, va fi schimbată drastic, este ceva cu totul şi cu totul diferit faţă de ceea ce cunoaştem până acum. Nu putem să implementăm cadrul financiar multianual cu forţa”, a declarat Ionel Alion, preşedintele Federaţiei Naţionale Pro Agro.

El susţine că propunerea CE duce la decapitalizare. „Dacă va rămâne în forma actuală sau o formă revizuită, dar pe aceeaşi structură, riscul foarte mare este ca Uniunea Europeană, din cel mai mare procesator de alimente, din cel mai mare producător de alimente, din cel mai mare exportator de alimente, să devină insignifiantă pe piaţa mondială”, a adăugat el.

„Trebuie să avem în vedere şi o chestiune socială a fermelor. Toate aceste persoane care sunt azi angrenate în producţia de hrană în Uniunea Europeană au familii şi tradiţie, educaţie pentru a face lucrul acesta. Trebuie să ne gândim că vom industrializa atât de mult această producţie de hrană în Uniunea Europeană de aşa manieră încât nu vom mai avea cele mai înalte standarde de calitate. Sau poate că se vrea renunţarea la ele în Uniunea Europeană, poate că se vrea aducerea de materie primă din MERCOSUR şi a nu se mai cumpăra sau produce în interior”, a afirmat Alion.

El şi ceilalţi agricultori români vor ca bugetul PAC să fie lăsat distinct în viitorul CFM.

„Atât noi, cât şi colegii noştri fermieri europeni milităm să rămânem pe o politică distinctă, unde ştim că avem un buget distinct, aşa funcţionează azi, aşa funcţionează Politica Agricolă Comună încă de la înfiinţare. Azi se vrea a fi schimbată total. Va fi în oglindă forma de la PNRR şi pe această propunere, şi atunci, dacă statul membru nu îndeplineşte anumite chestiuni impuse pe anumite sectoare, se redistribuie bugetul şi riscul foarte mare este să nu mai avem predictibilitate în business-urile noastre”, a avertizat el.

Preşedintele asociaţiei de fermieri spune că 52 de fermieri români au venit la protestul organizat de COPA-COGECA, mare uniune din domeniul agricol care reuneşte două asociaţii umbrelă are fermierilor, şi că „am fi venit mult mai mulţi, însă biletele de transport au fost epuizate foarte repede”.

Există timp pentru modificarea propunerii de CFM a Comisiei, dar nu este nelimitat

Vicepreşedintele Parlamentului European Victor Negrescu, din grupul S&D, a fost unul dintre eurodeputaţii români şi din alte ţări care au venit la protest pentru a-şi exprima sprijinul pentru revendicările agricultorilor. Practic, politicieni din toate grupurile politice au urcat pe scena improvizată într-o remorcă pentru a transmite mesaje de susţinere pentru fermieri, inclusiv din grupul Patrioţi pentru Europa, considerat de extremă dreapta.

„Poziţia noastră este astăzi să respingem propunerea CE prin prisma faptului că acest proiect bugetar nu acordă un suport suficient agriculturii europene. Fondurile scad, subvenţiile nu cresc. Avem o comasare a programelor europene, ceea ce va conduce la o lipsă de predictibilitate în ceea ce înseamnă finanţarea agriculturii europene. Vrem, de asemenea să diversificăm finanţarea, să finanţăm şi irigaţiile. Vrem de asemenea să simplificăm procedurile şi să avem mai multe programe pentru tinerii fermieri”, a declarat pentru jurnalişti români Victor Negrescu, înainte de a-şi transmite mesajul către protestatari de pe scenă.

Vicepreşedintele PE consideră că încă există timp pentru schimbarea arhitecturii noului CFM.

„Comisia Europeană trebuie de îndată să vină cu o formă revizuită. Aici, la nivelul Parlamentului European, există deja un acord din partea principalelor grupuri politice prin care spunem că nu suntem de acord cu această formă a bugetului. Grupul social-democrat din Parlamentul European a comunicat săptămâna trecută că vom respinge această formă a bugetului dacă nu va fi revizuită, aşa că trebuie ca lucrurile să se întâmple mult mai rapid. Trebuie o urgentare a demersurilor de revizuire a bugetului european”, a pledat Negrescu.

Siegfried Mureşan, eurodeputatul PNL care este raportor al PE pentru viitorul CFM, venit şi el la protest pentru a-şi exprima susţinerea faţă de agricultori, spune că în prezent există patru opţiuni, având în vedere că legislativul comunitar este extrem de critic faţă de propunerea CE.

„Unu: vom respinge această propunere a Comisiei Europene, doi: Comisia Europeană îşi retrage propunerea, trei: Comisia Europeană îşi amendează, îmbunătăţeşte, propunerea, sau patru: Comisia Europeană face doar nişte concesii politice. Evident că pentru europarlamentari cea de a 4-a opţiune este insuficientă, iar Comisia Europeană doreşte să evite respingerea de către Parlament a propunerii de regulament şi nu doreşte să-l retragă”, a explicat Mureşan, referindu-se la regulamentul prin care PAC şi Politica de Coeziune sunt contopite.

Vicepreşedintele grupului PPE din PE şi-a exprimat convingerea că, în aceste condiţii, se poate merge către a treia variantă, respectiv o amendare a propunerii CE, pentru care însă „timpul nu este nelimitat”.

„Aşteptăm poziţionarea Comisiei Europene privind amendarea acestui act până la începutul lunii noiembrie. Dacă nu, în prima sesiune plenară de la începutul lunii noiembrie vom lansa demersurile pentru respingerea regulamentului european prin care se contopesc şi slăbesc PAC şi Politica de Coeziune. Această respingere nu este un scop în sine pentru Parlament. Am fi foarte fericiţi dacă am putea evita această respingere. Însă mingea este în terenul Comisiei Europene”, a afirmat Mureşan.

El susţine că, pentru a evita respingerea regulamentului, CE trebuie să vină cu amendamente „care să garanteze individualitatea PAC, a politicii de coeziune, să garanteze rol regiunilor şi rolul Parlamentul European în tot acest proces”.

Eurodeputata AUR, Georgiana Tănăsescu, a criticat şi ea, de la microfon, lipsa de reacţie a executivului comunitar în faţa protestelor.

„Comisia şi Consiliul şi-au încălcat nu doar promisiunile faţă de fermieri, ci şi faţă de europeni. Comisia Europeană a propus cel mai mic buget din istoria agriculturii europene şi a mai făcut ceva, aproape a distrus cea mai veche politică europeană, cea agricolă, asimilând-o altora. Iar Consiliul a anulat posibil ultima şansă a fermierilor să beneficieze de o simplificare a birocraţiei şi a regulilor uneori absurde cu care a fost întâmpinată actuala Politica Agricolă Comună. În mai puţin de 20 de minute s-a ridicat de la masa negocierilor şi a părăsit sala”, a declarat ea.

Eurodeputatul PSD Gheorghe Cârciu, membru al Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală (AGRI), a declarat că România va pierde 5 miliarde de euro în urma alocărilor pentru următorul CFM.

„Pe exerciţiu actual, România are 21,5 miliarde de euro alocate subvenţiilor pe agricultură. În exerciţiul următor din 2028, vom avea doar 16,5. Deci avem pe cifre concrete minus 5 miliarde de euro. Sigur că în exerciţiul următor vom lucra mai multe hectare decât lucrăm în exerciţiul actual. Aşa că nu mi se pare deloc normal şi aici sunt îndreptăţiţi fermierii români să fie supăraţi, pe bună dreptate, pentru că primim mai puţin bani”, a declarat Cârciu la protest.

Daniel Buda, vicepreşedinte al Comisiei de Agricultură a PE, a spus că „fermierii au nevoie de resurse financiare care să fie predictibile”.

„Fără ceea ce înseamnă dezvoltarea şi modernizarea fermelor, fără investiţii în sectorul agricol, fără a-şi tehnologiza şi moderniza permanent fermele, pentru că aici este o bătălie, este o competiţie cu alţi fermieri din afara României, nu vom putea să asigurăm o supravieţuire a sectorului agricol în România, pe de o parte, dar şi la nivel european, pe de altă parte, pentru că, vedeţi dumneavoastră, în acelaşi timp, venim cu foarte multe acorduri comerciale (…) cu MERCOSUR, cu India, cu Statele Unite”, a afirmat Buda.

El şi-a exprimat speranţa că, alături de colegii săi din PE, va reuşi că convingă Comisia Europeană „să vină până la urmă nu neapărat cu o nouă propunere, ci cu o ajustare a acestei propuneri, pentru a clarifica foarte clar fondurile care sunt disponibile pentru fermieri şi care pentru primari”.

Cei aproximativ 300 de fermieri au petrecut în total trei-patru ore în faţa Parlamentului European, în care au scandat sloganuri împotriva Comisiei, şi-au făcut fotografii cu eurodeputaţii care au venit să le promită că-i vor sprijini şi chiar şi-au pregătit nişte mici gustări la grătarele încinse în spatele primei linii de protestatari.