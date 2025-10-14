Comisia Europeană a amendat Gucci, Chloe şi Loewe cu peste 157 de milioane euro pentru practici tarifare anticoncurenţiale

Comisia Europeană a anunţat marţi că a amendat companiile de modă Gucci, Chloe şi Loewe pentru stabilirea preţurilor de revânzare, încălcând normele UE în materie de concurenţă, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar, transmite Agerpres.

Ancheta Comisiei a arătat că cele trei firme au limitat capacitatea comercianţilor cu amănuntul terţi independenţi cu care lucrează de a-şi stabili propriile preţuri cu amănuntul online şi offline pentru produsele concepute şi vândute de Gucci, Chloe şi Loewe sub mărcile lor respective. Acest tip de comportament anticoncurenţial creşte preţurile şi reduce posibilităţile de alegere ale consumatorilor.

Amenzile, care au fost reduse în toate cele trei cazuri ca urmare a cooperării companiilor cu Comisia, s-au ridicat la peste 157 de milioane euro în total.

„Astăzi am amendat trei case de modă europene pentru că au intervenit în preţurile comercianţilor lor independenţi cu amănuntul, încălcând normele UE în materie de concurenţă. În Europa, toţi consumatorii, indiferent de ce cumpără şi indiferent de locul în care cumpără, online sau offline, merită beneficiile unei concurenţe reale în materie de preţuri. Această decizie transmite un semnal puternic industriei modei şi nu numai că nu vom tolera acest tip de practici în Europa şi că concurenţa loială şi protecţia consumatorilor se aplică tuturor, în mod egal”, a declarat vicepreşedinta executivă pentru o tranziţie curată, justă şi competitivă, Teresa Ribera.