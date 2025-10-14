Un studiu relevă consecințele întunecate ale experiențelor la limita morții: “Sentimentul de a fi un străin în propria viață”

Inima lui Sarah s-a oprit timp de trei minute în timpul operației. Când și-a revenit, totul părea diferit, dar nu în modul în care se aștepta cineva. S-a întors din ceea ce părea a fi iubire necondiționată, doar pentru a descoperi că nu mai putea să se conecteze cu propriul soț. Preocupările banale ale vieții de zi cu zi păreau lipsite de sens. Căsnicia ei s-a încheiat în doi ani.

Sarah nu este singură. Un nou studiu al Universității din Virginia, citat de StudyFinds, constată că experiențele la limita morții aduc adesea schimbări spirituale profunde și pot reduce frica de moarte. Ele pot, de asemenea, să pună la încercare relațiile cele mai apropiate și să îi facă pe cei care le trăiesc să se simtă izolați într-o lume cu care brusc le este greu să se identifice.

Publicat în Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice, studiul a chestionat 167 de persoane care au avut experiențe la limita morții. Acestea sunt episoade raportate de persoane aflate în pragul morții, care pot include decorporalizare, întâlnirea cu persoane dragi decedate sau sentimentul unei păci copleșitoare. Studii anterioare sugerează că aproximativ unul din șase pacienți în stare critică raportează astfel de experiențe, deci nu sunt rare.

Relații tensionate

Mai mult de unul din cinci participanți a spus că relațiile cu familia, prietenii sau oamenii în general s-au înrăutățit după experiență. Alți 22% au raportat un divorț sau o despărțire.

„Experiența mea a fost considerabilă; știu că nu voi mai fi niciodată aceeași persoană, așa că este nevoie de reflecție continuă și muncă interioară în fiecare zi”, a mărturisit unul dintre participanți. Un altul a numit-o „sabie cu două tăișuri”, dorind să împărtășească informații pentru a ușura frica de moarte a celorlalți, dar temându-se să nu fie judecat.

Cei care au trăit această experiență descriu adesea schimbări majore de valori. Aproape 70% au raportat schimbări în credințele religioase sau spirituale și noi perspective despre supraviețuirea după moarte. Mulți și-au schimbat stilul de viață sau activitățile zilnice. Mai mult de o treime și-au schimbat complet locul de muncă sau ocupația.

Iată însă o întorsătură: aceleași perspective care aduc pace în privința morții pot face ca viața de zi cu zi să pară îndepărtată. Unora le este mai greu să se conecteze cu cei din jur.

Revenirea din lumină

Cercetătorii descriu perioada de după o experiență la limita morții ca „probleme de reintegrare”, un fel de șoc cultural. Imaginați-vă că gustați pacea și iubirea perfectă, apoi vă treziți în mijlocul traficului, al facturilor și al certurilor mărunte.

Mulți se luptă cu ceea ce un cercetător a numit „trivialitatea percepută a vieții lor sau problemele cu care se confruntau înainte de experiența morții iminente”. Sentimentul de iubire necondiționată devine un contrast puternic cu viața obișnuită. Unii simt furie sau depresie pentru că s-au întors la ceea ce simțeau ca fiind „acasă”, doar pentru a se regăsi din nou în lumea reală.

„Mă simt treaz la realitate, dar singur în această cunoaștere”, a scris unul dintre participanți.

Acest sentiment poate crea izolare chiar și în rândul celor dragi. Oamenii pot pierde motivația pentru aceleași sarcini zilnice, roluri profesionale sau obligații sociale. Valorile schimbate intră în conflict cu așteptările celorlalți, iar tensiunile cresc.

85% au spus că simt o nevoie puternică de a vorbi despre experiența lor de moarte clinică. 55% au spus, de asemenea, că le era teamă să o facă. Este o situație dificilă: să trăiești cea mai importantă experiență din viața ta, în timp ce te temi că, dacă vorbești despre ea, ai putea fi ridiculizat sau etichetat ca având o boală mintală.

Problema răspunsului medical

Aceste temeri nu sunt nefondate. Aproape una din cinci dezvăluiri făcute profesioniștilor din domeniul sănătății a fost raportată ca fiind negativă, neplăcută sau dăunătoare. În loc de validare, cei care au trăit experiența s-au confruntat uneori cu respingere sau cu o rapidă patologizare.

„După câteva încercări, sincer, nu am simțit că cineva ar fi suficient de profund pentru a face față”, a scris unul dintre participanți. „Toate răspunsurile au fost stereotipe și lipsite de inspirație; foarte dezamăgitor.”

Un altul a spus: „Experiența mea mi-a dat senzația că cei din jurul meu nu înțelegeau amploarea a ceea ce am trăit, așa că nu credeam că și altora le-ar păsa.”

Mai mulți factori au determinat cine a căutat sprijin medical. Persoanele cu experiențe mai profunde și mai intense erau mai susceptibile să aibă nevoie de ajutor, probabil din cauza efectelor secundare mai puternice. Cei cu antecedente de consiliere sau consum de substanțe au apelat, de asemenea, mai des la ajutor. Problemele de sănătate continue cauzate de evenimentul care a dus la experiența la limita morții au jucat, de asemenea, un rol important.

Persoanele care au raportat o copilărie fericită erau mai puțin susceptibile să aibă nevoie de sprijin și mai susceptibile să beneficieze de acesta atunci când îl căutau. Reziliența psihologică timpurie poate ajuta unele persoane să treacă peste șocul experienței cu mai multă încredere.

Faptul că sprijinul a ajutat a depins de un ingredient cheie: validarea.

Ce ajută de fapt

O primă reacție pozitivă a fost importantă. Persoanele care au trăit experiența și s-au simțit crezute de prima persoană căreia i-au povestit au fost mult mai predispuse să considere că sprijinul ulterior a fost util. Cei care au luat legătura cu organizații sau comunități online dedicate experiențelor de moarte clinică au raportat, de asemenea, un nivel mai ridicat de satisfacție.

În schimb, ședințele cu profesioniști în sănătate mintală au fost adesea considerate mai puțin utile decât sprijinul oferit de colegi sau comunitate. Lipsa de pregătire face ca mulți dintre cei care au trăit astfel de experiențe să nu beneficieze de îngrijirea adecvată pentru ceea ce au trăit.

Șaizeci și patru la sută au căutat o formă de ajutor profesional, terapie sau sprijin pentru a procesa experiența. Mulți au avut nevoie de ajutor pentru a face față efectelor secundare ale experienței la limita morții în sine. Alții au dorit sprijin pentru recuperarea fizică, tensiunile din relații sau pur și simplu pentru a înțelege ce s-a întâmplat.

Barierele erau frecvente. Dincolo de teama de a fi etichetați ca „nebuni” sau neînțeleși, mulți simțeau că nu există ajutor disponibil, nu puteau găsi pe cineva potrivit, se confruntau cu limite financiare sau considerau subiectul prea dificil de discutat. Unii au fost respinși când au încercat.

După cum a spus unul dintre participanți, „Sincer să fim, nu există cu adevărat „terapii” sau sprijin. Acesta nu este un fenomen ca altele, cum ar fi dependența, abuzul sau sindromul de stres posttraumatic, care afectează o populație largă de pacienți.”

Punerea în legătură a lacunelor de înțelegere

Dr. Bruce Greyson, unul dintre autorii studiului și psihiatru, observă că manualul de diagnostic al Asociației Americane de Psihiatrie include o categorie pentru „Probleme religioase sau spirituale”. Acestea sunt probleme care pot necesita atenție profesională, dar nu sunt tulburări mentale. Experiențele la limita morții sunt enumerate ca exemplu.

Chiar și așa, această recunoaștere nu a devenit o abilitate clinică de rutină. Mulți furnizori de servicii medicale încă nu au pregătirea necesară pentru a răspunde la experiențele de moarte clinică.

Persoanele mai în vârstă din studiu erau mai predispuse să considere sprijinul ca fiind util. Experiențele din copilărie pot fi deosebit de dificile, deoarece copiii nu au adesea cadrul necesar pentru a înțelege ce s-a întâmplat și se pot teme că nu vor fi crezuți.

Organizații precum Asociația Internațională pentru Studii privind Experiențele la Limita Morții oferă grupuri de sprijin și educație. Mulți participanți au considerat că acestea sunt utile. Unii au descoperit, de asemenea, că reflecția liniștită, meditația sau timpul petrecut în natură îi ajută.

Integrarea poate dura ani de zile. Pentru mulți, este un proces îndelungat de a menține două realități simultan: iubirea și sensul simțite în apropierea morții și lumea obișnuită, care rareori se ridică la înălțimea așteptărilor.

Autorii solicită o mai bună pregătire a profesioniștilor, sisteme de sprijin specializate și studii care să testeze care abordări sunt cu adevărat utile. Ei observă, de asemenea, paralele clare cu alte experiențe intense, inclusiv cele provocate de substanțe psihedelice, care pot ridica provocări similare de integrare.

După cum a scris unul dintre participanți, experiența poate oferi o perspectivă profundă asupra conștiinței, morții și sensului, dar la un cost pe care mulți nu îl așteaptă: sentimentul de a fi un străin în propria viață, chiar și pentru cei care te iubesc cel mai mult.

Metodologie

Cercetătorii au realizat un sondaj online cu 167 de persoane care au raportat că au avut experiențe la limita morții. Participanții au fost recrutați prin intermediul organizațiilor axate pe educația și sprijinul în domeniul experiențelor de moarte clinică, în special Asociația Internațională pentru Studii privind Moartea Clinică, precum și prin intermediul rețelelor sociale și al grupurilor de pe Facebook. Pentru a se califica pentru studiu, participanții trebuiau să obțină cel puțin 7 puncte pe Scala Experiențelor de Moarte Clinică, un chestionar validat cu 16 întrebări care măsoară profunzimea și caracteristicile experiențelor de moarte clinică. Sondajul a inclus 79 de întrebări care acopereau date demografice, informații personale, circumstanțele și conținutul experienței de moarte clinică, efectele secundare, dificultățile întâmpinate, sprijinul solicitat, obstacolele în calea solicitării de ajutor și comunicarea despre experiență. Participanții aveau vârste cuprinse între 18 și 82 de ani la momentul studiului, iar experiențele lor de moarte clinică avuseseră loc cu 0 până la 75 de ani în urmă. Au fost utilizate analize de regresie logistică binară pentru a identifica factorii care au prezis dacă participanții au căutat sprijin și dacă au considerat că acest sprijin a fost util.

Rezultate

Șaizeci și patru la sută dintre participanți au raportat că au căutat sprijin pentru a-și procesa experiența la limita morții, iar 78% dintre cei care au căutat sprijin au considerat că acesta a fost oarecum sau foarte util. Au apărut mai mulți factori predictivi ai căutării de sprijin: o experiență la limita morții mai profundă și mai intensă; mai multe efecte secundare; probleme de sănătate continue cauzate de evenimentul care a provocat experiența; antecedente de consiliere psihologică sau abuz de substanțe; raportarea unui stres neobișnuit în momentul experienței la limita morții; și lipsa unei copilării fericite. În ceea ce privește utilitatea sprijinului, factorii predictivi cheie au inclus primirea unei reacții pozitive din partea primei persoane căreia i s-a povestit despre experiență, primirea de sprijin din partea organizațiilor care se ocupă de experiențe la limita morții sau din surse online, raportarea unei sănătăți mentale bune în prezent, o copilărie fericită și vârsta mai înaintată în momentul experienței. Sprijinul din partea profesioniștilor din domeniul sănătății mintale sau al sănătății a fost asociat cu o utilitate percepută mai scăzută. Barierele comune în căutarea sprijinului au inclus teama de a fi considerat nebun, teama de a nu fi crezut, sentimentul că nu era disponibil ajutor și incapacitatea de a găsi ajutor adecvat. Provocările majore după experiențele la limita morții au inclus schimbări în credințele religioase sau spirituale (70%), deteriorarea relațiilor (22%), divorț sau despărțiri (22%), probleme de sănătate continue (30%) și dificultatea de a discuta despre experiență.

Limitări

Mai multe limitări importante decurg din designul exploratoriu, retrospectiv și corelațional al studiului. Cercetătorii nu au putut măsura sănătatea mintală imediat înainte și după experiența la limita morții, împiedicând evaluarea directă a modului în care diferite tipuri de sprijin au contribuit la îmbunătățiri în timp. Atunci când participanții au căutat mai multe surse de sprijin, cercetătorii nu au putut evalua utilitatea unică a fiecărui tip individual. Eșantionul a fost recrutat în principal prin intermediul organizațiilor care se ocupă de experiențele la limita morții și al comunităților online, ceea ce înseamnă că participanții diferă probabil de cei care nu fac parte din astfel de grupuri. Natura exploratorie înseamnă că rezultatele sunt preliminare, iar cercetătorii solicită studii preînregistrate viitoare cu eșantioane mai mari și mai diverse pentru a valida și extinde aceste rezultate. În plus, natura subiectivă a experiențelor la limita morțiiși interpretările variate atât ale celor care le-au trăit, cât și ale cercetătorilor prezintă provocări inerente pentru studiul sistematic.