G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Atenţionare de călătorie emisă pentru românii care tranzitează sau călătoresc în Spania/…

oraș - spania
Sursa foto: Știrile Pro TV

Atenţionare de călătorie emisă pentru românii care tranzitează sau călătoresc în Spania/ Cod roşu de ploi abundente pentru provincia Huelva din Comunitatea Autonomă Andaluzia

Articole29 Oct • 48 vizualizări 0 comentarii

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, miercuri, o atenţionare de călătorie în care informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Spania, provincia Huelva, din Comunitatea Autonomă Andaluzia, că Agenţia Meteorologică de Stat (AEMET) a actualizat prognoza de vreme nefavorabilă şi a instituit cod roşu de ploi abundente pentru această regiune, pentru data de 29 octombrie 2025, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

MAE îi sfătuieşte pe români să respecte instrucţiunile autorităţilor locale, în contextul fenomenelor meteorologice extreme.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Sevilla: +34 954 233 243, +34 954 230 947, +34 954 624 053, +34 954 624 070, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă. 

De asemenea, românii care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al oficiului consular al României la Sevilla: + 34 648212169. MAE recomandă consultarea paginilor de Internet:https://www.meteoalarm.eu/ro_RO/0/0/ES-Spania.html, https://sevilla.mae.ro/contact şi www.mae.ro.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

„Funeralii de stat” organizate în Spania pentru cele peste 230 de victime ale inundaţiilor devastatoare din Valencia, la un an de la una din cele mai mari catastrofe naturale din istoria țării

Articole29 Oct • 152 vizualizări
0 comentarii

Hoți arestați pentru furtul a peste 1.000 de scaune de la terasele din Spania, pe care le-au revândut și în România

Articole23 Oct • 611 vizualizări
0 comentarii

Spania nu este un „jucător de echipă” în NATO, declară Trump, la întâlnirea cu Mark Rutte de la Casa Albă

Articole23 Oct • 382 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.