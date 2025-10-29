Ambasadorul SUA la NATO: Aliați precum România demonstrează o capacitate și o responsabilitate sporite / Statele Unite rămân angajate față de România – ca aliat de încredere al NATO, partener strategic vital și motor al securității în Europa

Ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a ținut să reafirme parteneriatul strategic cu România, în contextul în care SUA va retrage 800 de militari americani din România.

„În cadrul NATO, aliați precum România demonstrează o capacitate și o responsabilitate sporite. De peste 20 de ani, România, în calitate de aliat NATO, colaborează constant cu Statele Unite pentru a îndeplini obiectivele comune de apărare. Acest parteneriat este mai puternic ca niciodată. Statele Unite rămân angajate față de România – ca aliat de încredere al NATO, partener strategic vital și motor al securității în Europa. Prezența noastră solidă și angajamentul durabil față de Europa rămân neclintite, inclusiv sprijinul acordat misiunii Eastern Sentry”, a declarat ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker.



Context

Statele Unite își retrag circa 800 de militari din România, au declarat pentru G4Media.ro surse oficiale. Potrivit acestora, anunțul a fost făcut luni în cadrul oficial NATO. SUA își vor retrage trupe și din Bulgaria, Ungaria și Slovacia.

Informația a fost confirmată ulterior de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, care a spus că „efectivele americane de la Deveselu şi Câmpia Turzii rămân neschimbate. Singura modificare este la Mihail Kogălniceanu, unde acea brigadă rotaţională, care venea, pleca, nu o să mai stea aici. Chiar în acest moment, nu este aici. De aproximativ o lună de zile, au plecat la exerciţii. Erau cam 1.200 -1.500 de militari în acea brigadă. La Kogălniceanu rămân cei care erau în grupul de luptă aerian şi diverse trupe”, a spus Moşteanu.

Militarii care vor fi retrași din România ar face parte din trupele care, în acest moment, sunt în Germania și urmau să vină în țara noastră prin așa-numita rotație a trupelor din Estul Europei.

Militarii americani dizlocați în România se află în misiuni la bazele Mihail Kogălniceanu, Deveselu și la Câmpia Turzii. Nu e clar în acest moment din ce baze vor fi retrași cei 800 de militari.

Măsura este executivă, adică se aplică imediat, dar Congresul american o poate teoretic modifica.

Decizia Casei Albe are legătură cu strategia președintelui Donald Trump de a-și concentra resursele militare în zona Asia-Pacific.

De notat că în România rămân circa 1000 de militari americani, cu tehnică militară (avioane, drone).

Decizia SUA nu are legătură cu anularea alegerilor, dovada fiind retragerea de trupe americane și din Ungaria, țară condusă de premierul Viktor Orban, un aliat al președintelui Trump, au declarat pentru G4Media sursele citate.

Redimensionarea forțelor SUA reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale, anunțate încă din luna februarie. Decizia a avut în vedere și faptul că NATO și-a consolidat prezența și activitatea pe Flancul Estic, ceea ce permite Statelor Unite să își ajusteze postura militară în regiune.

Decizia americană este de sistare a rotirii in Europa a unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO. Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați în continuare pe teritoriul național, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând în continuare o garanție a angajamentului SUA pentru securitatea regională.