Germania cumpără de la SUA trei sisteme HIMARS pentru Ucraina, după ce Berlinul a anunțat că vrea să aibă o influență mai mare în securitatea Europei

Ministrul german al Apărării Boris Pistorius a anunţat într-o vizită oficială în Statele Unite, achiziţionarea de la americani a trei lansatoare de rachete care să fie trimise Ucrainei şi voinţa Berlinului de a cântări mai mult în securitatea Europei – o schimbare de doctrină scrie presa germană, transmite News.ro.

”Suntem pregătiţi să preluăm comanda”, a declarat Boris Pistorius la 9 mai, citat deTaggesspiegel, vrând astfel, cu o expresie voluntaristă, să definească noua poziţie diplomatică pe care Brlinul vrea să o încarneze.

Social-democratul, care s-a întâlnit în Statele unite cu omologul săuLloyd Austin, a făcut o impresie puternică, scrie presa germană.

În această vizită de două zile, el a avut misiunea să risipească îndoilile cu privire la hotărârea reală a Berlinului de a pune în aplicare ”cotitura istorică” anunţată în urma invaziei Ucrainei, rezumă săptămânalulDer Spiegel.

El pare să-şi fi atins misiunea.

”Germania rămâne unul dintre cei mai solizi şi loiali aliaţi ai Statelor Unite, mândre să continue să coopereze mână în mână cu Berlinul pentru pace şi securitate”, a declarat, citat deTagesschau,secretarul american al ApărăriiLloyd Austin.



Today, I met with my counterpart Boris Pistorius. German partnership in support of Ukraine and within the NATO Alliance is critical – always important to exchange views with a close Ally. #WeAreNATOhttps://t.co/bnog80uol1 pic.twitter.com/wxkYfPmLvb

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) May 9, 2024

În afara acestor reasigurări reciproce,Boris Pistorius a anunţat că Berlinul urmează să cumnpere trei lansatoare americane multiple de rachetă de tip HIMARS pentru a le livra Kievului, în contextul în care situaţie pe teren a armatei ucrainene se complică.

O POSTURĂ ”DEMNĂ DE UN CANCELAR”

”Vremurile s-au schimbat”, a declarat, citat de Die Zeit, Boris Pistorius.

”Germania face din apărarea sa naţională şi colectivă o prioritate, reorientându-şi angajamentul în alte regiuni ale lumii, o noutate”, a adăugat el.

Berlinul se poziţionează ca cel mai mare susţinător al Ucrainei în Europa, scrieDie Welt.

Cotidianul conservator îşi exprimă speranţa ca această vizită să marcheze sfârşitul politicii ezitante a Germaniei cancelarului Olaf Scholz faţă de Ucraina, mai ales în privinţa problemei livrărilor de armament, de la psihodrama tancurilor de tip Leopard la polemica pe tema rachetelor cu rază lungă de acţiune de tip Taurus.

Boris Pistorius, numitt în funcţie în ianuarie 2023 cu misiunea de a redresa şi modernizaBundeswehrul, a cărui postură este ”demnă de un cancelar”, a impresionat presa germană, care apreciază căOlaf Scholz ar putea fi singurul perdant al acstei vizite.

Cancelarul social-democrat german a rămas la Berlin pentru a purta negocieri bugetare aprige cu celelalte două formaţiuni din coaliţia de la putere.

”Scholz se pierde în tărăgănări, ministrul său al Apărării merge înainte”, comentează Die Zeit.