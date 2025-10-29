Cloudflare dezvăluie cum a contribuit la protejarea alegerilor parlamentare din R. Moldova. Comisia Electorală Centrală a fost ţinta a aproape 900 de milioane de solicitări rău intenţionate în decurs de 12 ore

Cloudflare, o companie americană specializată în servicii de securitate cibernetică, confirmă miercuri că actori rău-voitori au vizat cu precădere site-ul Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova în timpul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, dezvăluind că a fost vorba de un atac sofisticat, în valuri sincronizate strategic, înregistrându-se la un moment dat 324.333 de solicitări pe secundă, transmite News.ro.

Guvernul Republicii Moldova, care a avut semnale cu mult timp înainte că se pregăteşte o interferenţă rusească masivă în alegerile parlamentare cruciale din 28 septembrie, inclusiv prin atacuri cibernetice, a apelat la serviciile recunoscute ale Cloudflare, companie cu sediul la San Francisco.

Prin programele sale, Cloudflare încearcă să menţină funcţionale şi sigure site-urile web vitale pentru democraţie, cum ar fi site-urile de înregistrare a alegătorilor, portalurile de informaţii electorale, site-urile de campanie şi site-urile de ştiri. De la monitorizarea modelelor de trafic până la atenuarea atacurilor cibernetice, Cloudflare a observat tendinţe care arată importanţa serviciilor online în timpul alegerilor şi creşterea atacurilor care le vizează.

Din 2017, prin intermediul Proiectului „Athenian”, a oferit protecţie pentru peste 450 de entităţi electorale ale statului şi ale administraţiilor locale din Statele Unite.

Astfel, cu câteva zile înainte de alegeri, pe fondul îngrijorărilor legate de creşterea numărului de atacuri cibernetice, Cloudflare a asistat Comisia Electorală Centrală (CEC) din Moldova.

„Am putut oferi această expertiză CEC şi, în mai puţin de o săptămână, am integrat multe dintre site-urile lor electorale şi am implementat rapid strategii de atenuare pentru a-i ajuta să se pregătească pentru ziua alegerilor”, anunţă Cloudflare.

„Am fost mândri să sprijinim Comisia Electorală Centrală (CEC) din Moldova înaintea alegerilor din 28 septembrie. În conformitate cu raportările publice, atacurile cibernetice nu au fost subiectul principal; accentul a rămas pe procesul democratic. Dorim să împărtăşim ceea ce am descoperit în timp ce am oferit asistenţă CEC în ziua alegerilor, scrie miercuri Jocelyn Woolbright, manager de proiect la Cloudflare.

CE A DESCOPERIT CLOUDFLARE

Asigurarea securităţii infrastructurii electorale a fost o prioritate esenţială, nu doar pentru a proteja numărarea voturilor, ci şi pentru a garanta rezilienţa sistemului, astfel încât toţi moldoveni să poată accesa informaţii oficiale despre alegeri. Alegerile din 2025 din Moldova au fost considerate de mulţi ca un moment decisiv pentru ţară. Mai precis, acestea au opus guvernul pro-european al ţării unei opoziţii care dorea o aliniere mai strânsă cu Rusia, explică Woolbright.

„Întregul proces electoral s-a desfăşurat sub presiunea intensă a interferenţelor străine, care au utilizat o gamă largă de tactici hibride. Pe lângă dezinformare şi finanţare ilegală, statul moldovean s-a confruntat cu ameninţări digitale constante şi a fost în stare de alertă maximă din cauza violenţelor post-electorale planificate, menite să promoveze neîncrederea în instituţiile democratice ale ţării. Pentru naţiune, asigurarea securităţii şi integrităţii alegerilor a fost o prioritate”, scrie directoarea de program de la Cloudflare.

Astfel, datele Cloudflare arată că CEC din Moldova a suferit atacuri cibernetice semnificative în timpul alegerilor recente.

„Datele noastre arată cum cetăţenii moldoveni au folosit internetul pentru a urmări procesul politic în perioada 27-29 septembrie 2025 şi evidenţiază eforturile actorilor rău intenţionaţi de a perturba serviciile electorale cheie”, punctează compania.

De exemplu, pe 28 septembrie 2025, în ziua alegerilor, Comisia Electorală Centrală (CEC) din Moldova a suferit o serie de atacuri concentrate de mare amploare (DDoS), sincronizate strategic pe parcursul zilei. Atacul a început dimineaţa, la ora 09:06:00 GMT (12:06, ora locală), a durat peste douăsprezece ore şi s-a încheiat în momentul în care raportarea oficială a rezultatelor era în curs, la ora 21:34:00 GMT.

„În total, am atenuat peste 898 de milioane de solicitări rău intenţionate direcţionate către CEC în decursul celor douăsprezece ore”, arată Cloudflare.

Sistemele Cloudflare au clasificat această activitate în 11 „blocuri” de atacuri — termen utilizat pentru a descrie un model cu mai multe valuri, indicând un atac sofisticat. Aceste rafale iniţiale au început în timpul orelor de vârf ale votului din cursul după-amiezii, unul dintre cele mai intense blocuri, Blocul 5, lovind înainte de închiderea urnelor, la ora 15:31:00 GMT (18:31, ora locală) şi atingând cel mai mare vârf înregistrat de 324.333 de solicitări pe secundă (rps).

Traficul rău intenţionat a continuat şi după închiderea oficială a urnelor (18:00 GMT), vizând direct faza de raportare a rezultatelor. Cloudflare a atenuat mai multe valuri susţinute, inclusiv atacuri care au atins un vârf de peste 243.000 rps. „Din fericire, sistemele automate de apărare ale Cloudflare au oprit cu succes atacurile în timp real, asigurând că site-ul web al CEC a rămas online şi accesibil pentru cetăţenii moldoveni”, arată Jocelyn Woolbright.

Guvernul moldovean a confirmat atacurile, Serviciul de Tehnologie a Informaţiei şi Securitate Cibernetică (STISC) raportând o campanie de amploare care viza platforma CEC.md, sistemele cloud ale guvernului şi secţiile de vot din diaspora. STISC a confirmat, de asemenea, că atacurile au fost neutralizate cu succes, fără niciun impact asupra disponibilităţii sau integrităţii serviciilor electorale.

„Sprijinul Cloudflare a fost esenţial pentru alegerile parlamentare din Moldova, asigurând accesul neîntrerupt la rezultatele în timp real pentru cetăţenii din ţară şi din străinătate. Infrastructura lor rezilientă ne-a permis să rezistăm atacurilor DDoS intense şi să protejăm integritatea procesului democratic”, a declarat Anatolie Golovco, expert în securitate cibernetică şi transformare digitală în cadrul Cabinetului Primului Ministru al Moldovei.

CE ALTE ŢINTE AU FOST ATACATE

Deşi Comisia Electorală Centrală (CEC) a fost ţinta principală ale atacurilor, ea nu a fost singura. Pe 28 septembrie 2025, Cloudflare a atenuat sute de milioane de solicitări rău intenţionate care vizau site-urile web moldoveneşti legate de alegeri, societatea civilă şi ştiri.

Site-ul CEC a absorbit cea mai mare parte, atingând un vârf de aproape 900 de milioane de solicitări într-o singură zi. Dar nu a fost singurul: un portal de participare civică, servicii legate de democraţie, un post de televiziune relevant şi agenţii de ştiri independente au înregistrat, de asemenea, un trafic DDoS semnificativ.

După cum arată graficul Cloudflare, aceste atacuri combinate au creat o creştere a traficului ostil în ziua alegerilor, indicând ceea ce pare a fi o campanie împotriva instituţiilor oficiale şi a canalelor de informare publică.

Un val deosebit de intens la nivelul aplicaţiilor a lovit un site parlamentar legat de democraţie, atingând un vârf de peste 243.000 de solicitări pe secundă, a constatat Cloudflare.

Aceste tipare de atacuri au fost similare cu cele împotriva autorităţii electorale, sugerând un efort coordonat de a perturba atât procesele electorale oficiale, cât şi canalele de informare publică pe care se bazează alegătorii.

Protecţiile automate ale Cloudflare au atenuat aceste atacuri în valuri multiple în timp real, menţinând canalele de informare critice disponibile pe tot parcursul perioadei electorale.

La alegerile parlamentare din Moldova, partidul de guvernământ pro-occidental a câştigat o majoritate clară, învingând grupurile pro-ruse. „Suntem mândri că am furnizat servicii Comisiei Electorale Centrale din Moldova pentru securizarea votului, asigurându-ne că cetăţenii — şi nu actorii răuvoitori — au determinat viitorul ţării”, transmite Cloudflare.

Cloudflare Inc. este o companie americană care furnizează servicii de reţea de distribuţie a conţinutului, securitate cibernetică, atenuare DDoS, servicii de reţea extinsă, proxy-uri, servicii de nume de domeniu, înregistrare de domenii acreditată şi alte servicii. Sediul central al Cloudflare se află în San Francisco, California. Conform W3Techs, Cloudflare era utilizat, în ianuarie 2025, de 19,3% din toate site-urile de pe internet pentru serviciile sale de securitate web.

Jocelyn Woolbright este manager de program în cadrul echipei de politici publice la Cloudflare. Ea gestionează multe dintre programele de binefacere socială ale companiei, sprijinind organizaţii pentru drepturile omului şi grupuri jurnalistice prin intermediul Proiectului Galileo, precum şi guverne statale şi locale în cadrul Proiectului Athenian. În domeniul electoral, ea colaborează îndeaproape cu guverne statale şi locale pentru a furniza gratuit serviciile Cloudflare, cu scopul de a le spori capacităţile de securitate cibernetică împotriva atacurilor rău intenţionate, în special atacurile de tip distribuţie de refuz de serviciu (DDoS).