Republica Moldova se pregătește pentru închiderea Casei Ruse din Chișinău și retragerea…

republica moldova, chisinau, uniunea europeana, UE, aderare, steag, drapel
Sursa foto: Sergei GAPON / AFP

Republica Moldova se pregătește pentru închiderea Casei Ruse din Chișinău și retragerea din acordul cu Moscova privind funcționarea centrelor culturale

Ministerul Culturii și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova au pregătit toate documentele necesare pentru închiderea Casei Ruse din Chișinău și retragerea din Acordul cu Moscova privind funcționarea centrelor culturale, a declarat ministrul moldovean de externe, Mihai Popșoi, într-un interviu acordat postului de televiziune „Moldova 1”. 

„Acordul în baza căruia funcționează centrul a fost semnat în 1998 /…/. Colegii din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și al Ministerului Culturii au pregătit toate materialele necesare pentru a se asigura că acest acord nu va fi prelungit” – a explicat ministrul moldovean de externe. Acesta a adăugat că problema va fi decisă de noul Guvern al țării odată ce acesta va fi format. Dacă Cabinetul va aproba neprelungirea acordului, Parlamentul, în care partidul președintelui Maia Sandu deține majoritatea, va vota pentru sau împotriva inițiativei. 

Va urma apoi un decret din partea șefului statului. Decizia de închidere a Casei Ruse a fost aprobată de Comisia pentru Politică Externă și Integrare Europeană a Ministerului Culturii din Republica Moldova încă din luna mai a acestui an. Examinarea problemei a fost, însă, amânată din cauza organizării alegerilor parlamentare anticipate, câștigate în septembrie de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al Maiei Sandu, care a obţinut 50,2% din voturi. 

