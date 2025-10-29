Explozia din Rahova. Anchetator: A fost stabilit un epicentru, în zona etajelor 5 şi 6 / Corpul de clădire în care a avut loc explozia este impropriu pentru locuit

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Anchetatorii au stabilit în urma cercetările făcute după explozia produsă în zona Rahova din Bucureşti, soldată cu trei morţi, că a existat un epicentru în zona etajelor 5 şi 6, acolo fiind explozia cea mai puternică şi au precizat că este impropriu pentru locuit corpul de clădire în care a avut loc deflagraţia, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Este stabilit un epicentru, în zona etajelor 5, 6. Nu aş vrea să individualizez apartamentul, să vă induc în eroare, să furnizez o informaţie falsă, dar acolo ar fi zona în care a fost explozia cea mai puternică”, a declarat miercuri chestor de poliţie Cristian Gheorghe, director al Direcţiei de Investigaţii Criminale-IGPR.

El a fost întrebat dacă structura blocului a fost afectată de explozie.

”Corpul de clădire în care a avut loc explozia este impropriu pentru locuit. În celelalte două corpuri de clădire, la momentul de faţă, li s-a permis accesul locatarilor în interior, dar cu toate astea va fi expertizat fiecare apartament în parte de la ISC şi vom vedea atunci”, a precizat reprezentantul Poliţiei Române.