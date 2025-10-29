Explozia din Rahova. Anchetator: A fost stabilit un epicentru, în zona etajelor 5 şi 6 / Corpul de clădire în care a avut loc explozia este impropriu pentru locuit
Anchetatorii au stabilit în urma cercetările făcute după explozia produsă în zona Rahova din Bucureşti, soldată cu trei morţi, că a existat un epicentru în zona etajelor 5 şi 6, acolo fiind explozia cea mai puternică şi au precizat că este impropriu pentru locuit corpul de clădire în care a avut loc deflagraţia, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
”Este stabilit un epicentru, în zona etajelor 5, 6. Nu aş vrea să individualizez apartamentul, să vă induc în eroare, să furnizez o informaţie falsă, dar acolo ar fi zona în care a fost explozia cea mai puternică”, a declarat miercuri chestor de poliţie Cristian Gheorghe, director al Direcţiei de Investigaţii Criminale-IGPR.
El a fost întrebat dacă structura blocului a fost afectată de explozie.
”Corpul de clădire în care a avut loc explozia este impropriu pentru locuit. În celelalte două corpuri de clădire, la momentul de faţă, li s-a permis accesul locatarilor în interior, dar cu toate astea va fi expertizat fiecare apartament în parte de la ISC şi vom vedea atunci”, a precizat reprezentantul Poliţiei Române.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Anchetă pentru ucidere din culpă după moartea doctoriţei Ştefania Szabo, director medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă / Mai multe cadre medicale vor fi audiate ca martori
Ministrul Sănătăţii: Pacientul cu arsuri de la cazul din Rahova se întoarce în ţară stabilizat / Va mai sta într-o secţie de chirurgie plastică, dar nu mai are nevoie de terapie intensivă pentru mari arşi
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.