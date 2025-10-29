ONU: Adunarea Generală a ONU a adoptat o nouă rezoluţie cerând ridicarea ‘blocadei’ americane contra Cubei

Adunarea Generală a ONU a adoptat miercuri cu o largă majoritate, în pofida presiunii americane, o nouă rezoluţie prin care cere ridicarea ‘blocadei economice’ a Statelor Unite împotriva Cubei, transmite AFP, conform Agerpres.

Rezoluţia neconstrângătoare, care cere în fiecare începând din 1992 ridicarea ‘blocadei economice, comerciale şi financiare impuse Cubei de către Statele Unite ale Americii’, a primit 165 de voturi pentru, 7 împotrivă (SUA, Argentina, Israel, Macedonia de Nord, Paraguay, Ungaria şi Ucraina) şi 12 abţineri, fiind adoptată cu o foarte largă majoritate, inferioară însă ultimilor ani, când numărul voturilor în favoarea textului se apropia de 190.

Rezoluţia subliniază în special ‘impactul negativ al unor astfel de măsuri asupra poporului cubanez şi a cubanezilor care trăiesc în alte ţări’.

Washington ceruse în mod clar să se voteze împotriva rezoluţiei.

În dezbaterile de marţi, ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a calificat Cuba drept ‘regim ilegitim şi brutal care vrea să treacă drept victima unei agresiuni, în timp ce descrie ca ”inamic al Statelor Unite”’.

El a chemat statele membre să înceteze să repete ‘propaganda’ regimului cubanez, care îi permite ‘să aibă o scuză pentru propriile eşecuri’.

Declaraţia a fost denunţată miercuri ca ‘ameninţătoare, arogantă, necinstită şi cinică’ de ministrul de externe cubanez, Bruno Rodriguez.

De la tribuna ONU, el a acuzat Washingtonul că a desfăşurat în ultimele săptămâni o ‘presiune brutală şi fără precedent’, recurgând la ‘intimidare’ pentru ‘a forţa’ statele membre să îşi schimbe votul.

În declaraţia sa, ministrul cubanez a chemat SUA cel puţin ‘să suspende sau să facă excepţii umanitare la blocadă’ din cauza efectelor uraganului Melissa care mătură regiunea.

Rezoluţia a primit ceva mai puţine voturi decât în anii precedenţi, mai multe ţări (printre care România, Polonia, Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania) justificându-şi abţinerea acuzând Havana că susţine Rusia în războiul contra Ucrainei.

Decretat în februarie 1962, embargoul american împotriva Cubei, unul din cele mai lungi regimuri de sancţiuni unilaterale din lume, înveninează de decenii relaţiile diplomatice dintre cele două ţări.