Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi construieşte un cămin pentru studenţi la Ştefăneşti-Botoşani, unde instituţia deţine o staţiune de cercetare şi practică. Investiţia depăşeşte 12 milioane de lei şi este finanţată prin PNRR

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC) anunţă, miercuri, că a demarat lucrările la un cămin studenţesc situat în localitatea Ştefăneşti-Botoşani, unde instituţia de învăţământ deţine o staţiune de cercetare şi practică studenţească, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Proiectul ”Construire clădire spaţii de cazare studenţi în Staţiunea de cercetare şi practică studenţească Vasile Băcăuanu – UAIC Bio LIFE” este finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), iar valoarea totală a lucrărilor se ridică la 12,24 milioane de lei.

Termenul de finalizare al proiectului este august 2026.

Potrivit rectorului universităţii ieşene, Liviu George Maha, construcţia va fi realizată la standarde moderne de eficienţă energetică, iar căminul va fi complet echipat pentru a asigura confortul, siguranţa şi accesibilitatea pentru toate categoriile de studenţi.

Înfiinţată în anul 2007, Staţiunea de Cercetare de la Ştefăneşti se întinde pe o suprafaţă de 21.565 metri pătraţi. Aici au fost amenajate o cultură viticolă, o livadă şi o cultură de căpşuni, care contribuie la aprovizionarea cantinelor universităţii cu fructe proaspete.

În cadrul Staţiunii, studenţii efectuează activităţi practice diverse, de la observaţii asupra biodiversităţii în Bazinul Mijlociu al Râului Prut, până la prelevări de probe pentru analize fizico-chimice şi biologice. Staţiunea găzduieşte de asemenea proiecte de ecologie aplicată, biotehnologie, agronomie şi dezvoltare durabilă.

Clădirea principală din cadrul Staţiunii de cercetare şi practică studenţească „Vasile Băcăuanu” din Ştefăneşti a fost reabilitată în urmă cu doi ani. Investiţia s-a ridicat la 2,6 milioane de lei, bani proveniţi din fondul de rezervă al Ministerului Educaţiei.

Clădirea staţiunii, cunoscută ca fostul conac boieresc Cordescu, a aparţinut iniţial boierului Dimitrie Cordescu. După cel de-al doilea război mondial, conacul a fost preluat de autorităţile comuniste, fiind transformat în CAP, destinaţie pe care şi-a păstrat-o până la Revoluţia din 1989.

În anul 2007, conacul cu terenul şi clădirile adiacente au fost achiziţionate de Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, fiind transformate în staţiune de practică universitară.