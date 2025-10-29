Distrigaz poate face, din 3 noiembrie, lucrări pentru reîntregirea tronsonului conductei de distribuţie din zona afectată de explozia din cartierul Rahova, a decis Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti / Alimentarea cu gaze va fi reluată doar după verificarea instalaţiilor

Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti a decis, miercuri, că, din 3 noiembrie, Distrigaz Sud Reţele poatre începe a treia etapă a lucrărilor care au ca scop realimentarea consumatorilor afectaţi de explozia din 17 octombrie din cartierul Rahova. Această etapă constă în săpături şi lucrări pentru reîntregirea tronsonului conductei de distribuţie. Reluarea furnizării se va putea face abia fupă finalizarea lucrărilor, realizarea probelor şi verificarea instalaţiilor, transmite News.ro.

Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti a adoptat, miercuri, Hotărârea nr 20 prin care s-au luat noi decizii cu privire la blocul afectat de explozia din 17 octombrie.

Astfel, se permite Distrigaz Sud Reţele să înceapă a treia etapă a lucrărilor, începând cu data de 03.11.2025, constând în lucrări de săpătură şi reîntregire a tronsonului de conductă de distribuţie.

”Se aprobă desfăşurarea lucrărilor aferente Etapei 3 din planul tehnic de măsuri înaintat de Distrigaz Sud Reţele S.R.L., începând cu data de 03 noiembrie 2025, ora 09:00, în scopul reîntregirii tronsonului de conductă de distribuţie a gazelor naturale şi al reluării alimentării blocului 33, scările 1, 2 şi 3 din strada Vicina nr. 3, sector 5”, se arată în decizie.

Lucrările se vor realiza cu respectarea tuturor condiţiilor de siguranţă.

”Reluarea alimentării cu gaze naturale pentru blocul 33 (scările 1, 2 şi 3) se va realiza numai după:

a) finalizarea lucrărilor de reîntregire şi efectuarea probelor tehnice de presiune;

b) primirea de către Distrigaz Sud Reţele a documentelor transmise de operatorii economici autorizaţi ANRE, care atestă că instalaţiile de utilizare individuale şi comune îndeplinesc condiţiile tehnice de funcţionare în siguranţă”, a mai decis Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti.

De asemenea, s-a luat o decizie cu privire la locuinţele în care încă s-au semnalat scurgeri de gaze, după reluarea alimentării.

”Consumatorii pentru care nu s-a putut realiza reluarea alimentării cu gaze naturale ca urmare a pierderilor de gaze detectate pe instalaţia de utilizare individuală şi/sau comună vor contacta un operator economic autorizat ANRE pentru remedierea defecţiunilor şi realizarea reviziei instalaţiei.

Reluarea alimentării în aceste cazuri se va face imediat după depunerea documentaţiei tehnice de conformitate la Distrigaz Sud Reţele, fără a fi necesar un nou acord al Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă”, se mai prevede în decizie.

O puternică explozie s-a produs, în 17 octombrie, în Sectorul 5 al Capitalei, în urma căreia trei persoane şi-au pierdut viaţa şi 15 au fost rănite.

Distrigaz Sud Reţele a întrerupt alimentarea cu gaze naturale pentru 1.086 de clienţi casnici.

Compania Distrigaz Sud Reţele a anunţat că că a început, sâmbătă, reluarea etapizată a alimentării cu gaze naturale a clienţilor din zona Calea Rahovei, care îndeplinesc condiţiile tehnice şi de siguranţă, precizând că până la ora 14.00 au fost realimentaţi 44 de clienţi.

Potrivit sursei citate, în cazul a 142 de clienţi alimentarea nu a putut fi reluată întrucât au fost detectate pierderi de gaze pe instalaţia de utilizare individuală sau comună aparţinând clienţilor respectivi.

Înepând de miercuri a fost permisă revenirea locatarilor în imobilele care sunt sigure pentru locuit.

”Corpul de clădire în care a avut loc explozia este impropriu pentru locuit. În celelalte două corpuri de clădire, la momentul de faţă, li s-a permis accesul locatarilor în interior, dar cu toate astea va fi expertizat fiecare apartament în parte de la ISC şi vom vedea atunci”, a precizat, miercuri, reprezentantul Poliţiei Române.