UPDATE Avarie la rețeaua de gaze pe Strada Ion Câmpineanu din centrul…

Sursa Foto: Inquam Photos/ Autor: Octav Ganea

UPDATE Avarie la rețeaua de gaze pe Strada Ion Câmpineanu din centrul Bucureștiului / Problema a fost remediată (surse)

Articole27 Oct • 316 vizualizări 1 comentariu

Echipele Distrigaz și Electrica intervin luni seara după semnalarea unei avarii la rețeaua de gaze de pe Strada Ion Câmpineanu din centrul Bucureștiului, au declarat pentru G4Media surse care au preferat anonimatul.

Surse din serviciile de salvare au declarat că un apel telefonic la 112 a semnalat miros de gaz la o țeavă subterană stradală. Echipajul ISUBIF au restricționat parțial accesul pietonal și în totalitate pentru autoturisme.

Problema tehnică a fost remediată, au precizat sursele citate.

Mirosul de gaze provenea de la un contor de gaz situat în exteriorul imobilului din strada Ion Câmpineanu nr. 7.

Pompierii IGSU au încercat să oprească alimentarea cu gaze, însă nu au avut acces la conducta de gaz subterană, au declarat sursele citate.

Echipele Distrigaz au oprit gazele după ce au spart carosabilul în fata imobilului de la nr.7, pentru a avea acces la țeava principală de gaze.

