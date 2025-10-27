Nicușor Dan a acordat decorații Patriarhului Bartolomeu I și Patriarhiei Române / Sunt subliniate ”serviciile deosebite aduse la consolidarea României, la afirmarea unității naționale și a identității culturale„

Patriarhul Bartolomeu I a fost distins luni de către președintele Nicușor Dan cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Colan, cea mai înaltă distincție a statului român. În același timp, cu ocazia Centenarului Patriarhiei Române, Președintele Dan a conferit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Mare Ofițer, Categoria G – „Cultele”, Patriarhiei Române.

Decernarea distincțiilor s-a făcut într-o ceremonie specială la Palatul Cotroceni.

Decizia Patriarhului Bartolomeu I vine ca o apreciere pentru eforturile sale neobosite în promovarea unității Bisericii, a dialogului interconfesional și interreligios, a păcii și a protecției mediului, precum și pentru sprijinul constant acordat României în relațiile privilegiate dintre Patriarhia Ecumenică și Biserica Ortodoxă Română, potrivit Administrației Prezidențiale.

Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Mare Ofițer conferit Patriarhiei Române ”subliniază rolul crucial al Patriarhiei Române în viața spirituală, educațională și morală a poporului român, precum și serviciile deosebite aduse la consolidarea României, la afirmarea unității naționale și a identității culturale, și pentru acțiunile de ajutorare a persoanelor aflate în dificultate”, precizează Administrația Prezidențială.