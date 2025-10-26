„Unda de teamă” după șocul exploziei din Rahova: avalanșă de apeluri la 112 care semnalează „miros de gaz” și de solicitări la firmele care se ocupă cu revizii / „Toată lumea sună” / Psiholog: „Se formează un răspuns de autoapărare față de contexte similare”

Șocul exploziei din cartierul Rahova din București a determinat o undă de șoc la nivel național. În ultima săptămână s-a înregistrat o avalanșă de apeluri la 112 care semnalează „miros de gaz” și de solicitări la firmele care se ocupă cu revizii. „Toată lumea sună”, a declarat pentru G4Media reprezentantul uneia dintre firme, iar psihologii confirmă că această reacție a oamenilor este normală după o tragedie de asemenea proporții.

Trei persoane au murit şi 15 au fost rănite în urma exploziei produse vineri, 17 octombrie, într-un bloc din zona Calea Rahovei, din Sectorul 5 al Capitalei. Blocul a fost grav afectat și, spun autoritățile, cel mai probabil va trebui demolat. Au fost afectate şi un alt bloc din imediata apropiere, precum şi Liceul „Dimitrie Bolintineanu”.

În zilele de după tragedie, apelurile la serviciul de urgență 112 s-au înmulțit semnificativ, oamenii anunțând faptul că se simte miros de gaz.

„Vă pot spune cu certitudine că nu trece zi în care să nu fie astfel de sesizări privind miros suspect care se și confirmă a fi scăpare de gaze în general la locuințe, blocuri sau case. În ultimele trei, patru zile, numărul solicitărilor este mult, mult mai mare și într-adevăr unele dintre acestea se confirmă”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU București-Ilfov, Daniel Vasile.

Reprezentantul ISU a subliniat, la Realitatea Plus, că toate unitățile de pompieri din țară sunt dotate cu aparate pentru detectarea substanțelor periculoase.

„Fiecare unitate de pompieri, fără excepție, are cel puțin un aparat de măsură pentru substanțele periculoase. O competență superioară o au echipajele CBRN, avem un singur echipaj CBRN în Capitală, cu aparate de măsură cu posibilitate de detectare nu doar a prezenței gazelor, ci și de a determina concentrația compușilor din respectivul gaz”, a explicat el.

Exemple de intervenții din ultimele zile:

Un bloc din Târgu Mureș a rămas sâmbătă, 18 octombrie, fără gaz, după ce locatarii au cerut pompierilor să intervină în urma semnalării unui miros pe casa scării. „În urma măsurătorilor efectuate de către echipajul specializat de gaze au fost identificate scurgeri minore de gaz la un contor situat la etajul 1. S-a procedat la ventilarea spațiilor și la întreruperea alimentării cu gaz a întregului bloc până la remedierea situației”, a informat ISU.

Aproape 60 de persoane dintr-un bloc din Caracal au fost evacuate, luni, 20 octombrie, după ce în zonă s-a simţit puternic miros de gaz. „În urma măsurătorilor efectuate cu echipamentele operatorului de gaze şi ale echipajului CBRN, nu au fost identificate scurgeri de gaze", a transmis ISU Olt.

Vineri, 24 octombrie, în Sectorul 5 al Capitalei , un fast-food și mai multe magazine dintr-un centru comercial au fost evacuate în ca urmare a unui apel la 112 care anunța o posibilă scurgere de gaze. Complexul se află la mică distanță de blocul în care s-a produs explozia din Rahova, iar autoritățile au intervenit prompt pentru a preveni orice incident similar. Specialiștii au stabilit ulterior că mirosul provenea de la un aparat care separă grăsimile uzate din apa menajeră, înainte să ajungă în sistemul de canalizare.

Furnizarea de gaze naturale a fost sistată, începând de vineri 24 octombrie, la 176 de scări de bloc cu circa 3.600 de consumatori din Mioveni, în urma verificărilor făcute de Distrigaz după ce a fost semnalat miros de gaze

În plus, oamenii și-au amintit și de reviziile instalațiilor de gaze, mai ales că a început sezonul rece și acestea vor fi folosite intens.

„În ultima vreme, după explozia de la București, numărul celor care apelează la noi s-a dublat și abia facem față… Toată lumea sună, inclusiv de la asociații de proprietari. Sunt abonați care trebuie să își facă revizia pentru că urmează să expire, dar am găsit și mulți cu revizia expirată care acum și-au dat seama că nu e glumă”, a declarat pentru G4Media Ovidiu Hulea, reprezentantul Hulea Instal din Sântimbru, județul Alba, o firmă care se ocupă cu revizia instalațiilor de gaz.

Un alt reprezentant al unei firme similare din Alba Iulia a confirmat că numărul celor care sună pentru revizia instalației de gaz sau a centralei a crescut cu aproximativ 40% față de numărul celor care sunau înainte de explozia din București. Acesta a spus că cel mai probabil există o presiune asupra consumatorilor „cu probleme” din partea furnizorului de gaz.

Alba Iulia nu mai are sistem centralizat de încălzire din 2011. Majoritatea locuitorilor se încălzesc cu centrale de apartament, dar în blocurile mai noi funcționează și centrale de bloc.

Sunt și județe în care nu s-a propagat „unda de teamă”. În județul Sibiu, în următoarele zile de după tragedia din București nu a existat nicio sesizare.

„Noi nu am avut apeluri la 112 care să anunțe că există că e miros de gaz în bloc sau în casă”, spune sublocotenent Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Opinia psihologului despre cum reacționează oamenii după o tragedie de proporții

Psihologul sibian Oana Vasiu a declarat pentru G4Media că astfel de reacții, în care ne manifestăm altfel decât am face-o de obicei, sunt normale după o tragedie atât de mediatizată.

„În urma evenimentului tragic în care mai multe persoane și-au pierdut viața, au fost rănite și/sau și-au pierdut locuințele, în psihicul celor care intră în contact cu evenimentul, fie în mod direct, fie în urma mediatizării, se formează un răspuns de autoapărare față de contexte similare.

În prima fază suntem îngrijorați pentru victime, apoi memorăm datele contextului în care tragedia a apărut, iar emoțiile intense de teamă de a nu ajunge și noi să trăim ceva asemănător fac ca aceste detalii să devină declanșatoare de anxietate, de impresie de pericol iminent.

Detaliile contextului pot fi mirosul de mercaptan, locuitul la bloc în București, sau într-un bloc vechi, încălzirea în bloc versus de la casă, chiar și faptul de a fi modificat structura camerelor și altele”, explică psihologul.

Oana Vasiu spune că aceste reacții de hiper-vigilență și de teamă sunt firești.

„Mintea noastră ne spune să verificăm și să fim mai vigilenți decât de obicei la aceste detalii, să mirosim când deschidem ușa locuinței înainte de a aprinde lumina, să montăm senzori de gaz, să verificăm instalația de gaz, chiar și să confundăm un miros inofensiv cu cel de mercaptan, ajungând să sunăm impacientați la 112. După cum se înțelege, aceste reacții de autoprotecție, de hiper-vigilență și de teamă, sunt în mare măsură firești, rolul lor fiind de a învăța să preîntâmpinăm asemenea tragedii și apoi scăzând în intensitate până la dispariție în câteva zile, până la câteva săptămâni. Dacă, însă, observăm că stările de anxietate legate de scurgeri de gaz sunt atât de intense încât nu ne mai putem desfășura activitățile zilnice ca înainte sau că nu se diminuează până la dispariție după aproximativ 6 săptămâni de la evenimentul tragic care a avut loc în București, este posibil să ne confruntăm cu o tulburare emoțională care necesită control de specialitate psiholog și sau psihiatru”, explică Oana Vasiu.

În timp ce ancheta poliției încearcă să găsească responsabilii acestei tragedii, autoritățile caută soluții pentru oamenii care au rămas fără locuințe. Ministrul Dezvoltării a anunțat că va fi modificată legislația astfel încât să poată finanța în totalitate reconstrucția blocului. Locuințele noi vor putea fi atribuiteînsă doar cu chirie foștilor proprietari, pe întreaga durată a vieții, și pentru moștenitorii minori pe o perioadă de maximum 20 de ani, cu posibilitatea de vânzare.

Până vineri, 24 octombrie, erau deschise 27 de dosare de daună, inclusiv pentru apartamente distruse în totalitate, pentru care oamenii vor primi banii curând, au anunțat companiile de asigurări.

Doar 17% din locuințele din România au asigurare obligatorie. Deși legislația prevede de mulți ani amenzi pentru cei care nu au una, abia acum au fost date primele sancțiuni.