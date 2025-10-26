Real Madrid, victorie în Clasico după o pauză de cinci meciuri: Los Blancos au învins Barcelona pe Santiago Bernabeu, scor 2-1

Real Madrid a învins duminică după-amiază formația rivală FC Barcelona pe stadionul Santiago Bernabeu, scor 2-1.

Tensiunea din tribune a coborât pe teren încă din primele minute, atunci când elevii lui Xabi Alonso au reclamat un penalty la intervenția lui Lamine Yamal la șutul lui Vinicius Junior (min. 2). Arbitrul a indicat penalty, dar asistenții din camera VAR l-au chemat pe centralul Soto Grado să revadă fază și decizia a fost revocată, în mod contrar dorinței fanilor și fotbaliștilor Merengues.

Prima minge în plasă a intrat în minutul 12, atunci când Mbappe, în poziție de singur cu portarul, a înscris, dar asistentul a ridicat fanionul și golul n-a contat. Totuși, Mbappe a deschis scorul cu o super-execuție de la distanță care l-a lăsat fără putință pe Szczesny, în minutul 22.

Au urmat alte atacuri ale madrilenilor, dar golul a venit în cealaltă poartă – Pedri a recuperat o minge de la Arda Guler, a continuat faza cu Rashford în careu, iar jucătorul englez l-a găsit perfect pe Fermin Lopez la jumătatea careului care l-a învins pe Courtois.

Real Madrid a revenit în avantaj pe tabelă rapid, la doar cinci minute distanță. Vinicius a trecut de Kounde pe flancul stâng și a centrat pentru Militao la a doua bară, care a recentrat pentru reușita lui Jude Bellingham, iar scorul la pauză a arătat 2-1 pentru Real Madrid.

În a doua repriză, Barcelona a căutat golul aproape pe tot parcursul acesteia, dar fotbaliștii antrenați de Flick nu au fost prea inspirați. Madridul a avut șansa unui penalty în minutul 52, dar Szczesny a apărat șutul lui Mbappe de la punctul cu var, în timp ce Kounde a ratat o ocazie uriașă de a restabili egalitatea după o pasă de la Yamal care l-a lăsat singur în careu.

Meciul s-a terminat cu scorul stabilit la pauză, dar nu înainte ca Pedri să vadă al doilea cartonaș galben după ce a intrat cu piciorul în fața la un adversar în timp ce aluneca.

Xabi Alonso pune capăt seriei de cinci victorii consecutive ale lui Hansi Flick în El Clasico și debutează perfect pe scena celei mai mari rivalități din fotbalul internațional.

Los Merengues se distanțează la cinci puncte de Barcelona în ierarhia LaLiga, adunând 27 de puncte în 10 partide jucate. Barcelona numără 22 de puncte.

Pentru Real Madrid urmează un meci cu Valencia pe Santiago Bernabeu, sâmbătă, 1 noiembrie, iar Barcelona va primi vizita nou-promovatei Elche, duminică, 2 noiembrie.