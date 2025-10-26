Abbas a desemnat un succesor ‘în caz de vacantare’ a postului de preşedinte al Autorităţii Palestiniene

Preşedintele palestinian Mahmoud Abbas a emis un decret referitor la un plan de succesiune ‘în caz de vacantare’ a postului, a transmis duminică agenţia WAFA, transmite Agerpres.

Măsura deschide calea pentru asumarea temporară a puterii de către adjunctul lui Abbas, Hussein al-Sheikh, a indicat agenţia palestiniană.

Potrivit decretului, al-Sheikh, în vârstă de 64 de ani, ar conduce Autoritatea Palestiniană pentru o perioadă de până la 90 de zile în cazul în care Abbas nu şi-ar mai putea îndeplini atribuţiile.

În acest interval vor trebui organizate alegeri prezidenţiale.

Aceleaşi prevederi s-ar aplica şi în cazul demisiei Abbas, deşi o astfel de decizie nu este aşteptată în prezent.

Al-Sheikh, un apropiat al lui Abbas, a fost numit vicepreşedinte după crearea acestui post în aprilie.

Abbas, 89 de ani, i-a succedat lui Yasser Arafat, fondatorul Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei (OEP), ca preşedinte în 2005 după câştigarea alegerilor din acel an – ultimul scrutin prezidenţial desfăşurat în teritoriile palestiniene.

Abbas şi mişcarea sa, Fatah, sunt mai moderaţi decât mişcarea islamistă Hamas, care a preluat controlul în Fâşia Gaza în 2007, alungând Fatah.

Autoritatea Palestiniană, condusă de Abbas, exercită o autoguvernare limitată în părţi ale Cisiordaniei ocupate de Israel, însă nu are nicio autoritate în ce priveşte deciziile militare ale Israelului sau expansiunea coloniilor evreieşti în teritoriu, care continuă sub actualul guvern israelian.