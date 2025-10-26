Dominic Fritz, întrebat dacă Iohannis a stricat mitul neamţului în politica românească: A stricat multe, posibil şi acest mit
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că fostul preşedinte al României, Klaus Iohannis, a stricat multe şi posibil şi mitul neamţului în politica românească, transmite News.ro.
Dominic Fritz a fost întrebat, duminică, la Antena 3, dacă a stricat Klaus Iohannis mitul neamţului în politica românească.
”Nu ştiu în ce măsură a existat acest mit, dar a stricat multe, posibil şi acest mit”, a declarat Dominic Fritz.
El a adăugat că ”nu e ca şi cum toţi oamenii dintr-o singură etnie sunt doar buni sau doar răi, nu e ca şi cum Ciolacu a stricat mitul românului harnic”.
