Dominic Fritz, întrebat dacă Iohannis a stricat mitul neamţului în politica românească: A stricat multe, posibil şi acest mit

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că fostul preşedinte al României, Klaus Iohannis, a stricat multe şi posibil şi mitul neamţului în politica românească, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Dominic Fritz a fost întrebat, duminică, la Antena 3, dacă a stricat Klaus Iohannis mitul neamţului în politica românească.

”Nu ştiu în ce măsură a existat acest mit, dar a stricat multe, posibil şi acest mit”, a declarat Dominic Fritz.

El a adăugat că ”nu e ca şi cum toţi oamenii dintr-o singură etnie sunt doar buni sau doar răi, nu e ca şi cum Ciolacu a stricat mitul românului harnic”.