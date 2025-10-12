Dominic Fritz susține reducerea cu 10% a personalului din administrație și descentralizarea deciziilor

Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat, duminică seară,că sunt cheltuieli de personal mari în administraţiile locale, dar şi în administraţia centrală şi trebuie reduse. El a subliniat că reducerea cu 10 la sută a personalului este una rezonabilă, transmite News.ro.

”Acum, eu personal, acum două zile, vineri, a trebuit să dau mai multe preavize cam la 40 de funcţionari din Primăria Timişoara, pentru că, într-adevăr, ne restrângem un pic aparatul. Dacă ne uităm la raportul între calitatea serviciilor publice şi numărul de angajaţi în administraţia publică, atunci putem să spunem că, într-adevăr, cheltuim prea mulţi bani pentru cheltuieli de personal şi, prin urmare, astea trebuie reduse şi la nivel de administraţii locale, dar mai ales la nivel de administratie centrală”, a afirmat, duminică seară, la Digi 24, Dominic Fritz.

Acesta se arată deranjat de faptul că nu există ”dezbaterea reală despre cum să eficientizăm statul român”.

”Da, bineînţeles că trebuie acolo unde lucrează prea mulţi care taie frunză la câini să fie daţi afară, dar reforma reală este o reformă care descentralizează masiv atribuţiile, care nu mai lasă tot felul de decizii în Capitală, luate de tehnocraţi nealeşi şi care duce deciziile mai aproape de cetăţeni”, a mai declarat Dominic Fritz.

Fritz spune că o reformă reală se face prin digitalizare.

”O reformă reală face o digitalizare pe bune. Ucraina este mult mai digitalizată ca noi, Moldova este mult mai digitalizată că noi, în administraţie publică, spun. Şi asta este dezbaterea pe care, cred eu, trebuie să o ducem în următoarele luni. Dar da, premierul are perfectă dreptate că, pe termen scurt, trebuia să vedem reduceri reale şi rapide de cheltuieli şi asta nu se poate face decât inclusiv cu reduceri de personal”, a precizat Fritz.

De asemenea, Dominic Fritz consideră că reducerea personalului din administraţie cu 10 la sută este rezonabilă.

”Eu cred că un 10% este absolut rezonabil. Discuţia însă este, pentru că această cifră despre care tot vorbim în public, este doar o medie, şi întrebarea este cum se împarte această medie la fiecare primărie. Pentru că vor fi primării care nu o să trebuiască deloc să reducă, alte primării care o să trebuiască să reducăm mult mai mult decât 10% şi acolo trebuie să avem grijă într-adevăr să nu creăm noi inechităţi, dar clar este că nu mai trăim în socialism în care cei care de exemplu au făcut deja reduceri până acum sau care funcţionează deja cu un aparat redus, nu trebuie să fie pedepsiţi şi trataţi ca cei care până acum au lucrat cu aparate grase”, a spus Fritz.

Reforma administraţiei nu a reuşit să întrunească consens în coaliţie, motov pentru care este amânată de mai bine de două luni.