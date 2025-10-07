G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Tanczos Barna: Nu sunt de acord cu desființarea comunelor și oraşelor /…

primar banderola investire tricolor administratie
Sursa foto: Inquam Photos / Cornel Putan

Tanczos Barna: Nu sunt de acord cu desființarea comunelor și oraşelor / Și-au dezvoltat o identitate, o cultură locală, o apartenenţă de o comunitate

Articole7 Oct 0 comentarii

Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat, marţi seară, că este de acord cu reforma administrativă, dar nu cu desfiinţarea primăriilor, pentru că acestea au dezvoltat o identitate locală. Vicepremierul UDMR crede că se poate face o altfel de organizare a activităţii derulate de primării, o eventuală comasare a serviciilor specifice pe care fiecare le derulează, cum ar fi urbanism, contabilitate, fond funciar, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Eu sunt de acord cu reforma administrativă, dar nu în sensul desfinţării comunelor sau oraşelor sau alipirii unor comune de dragul de a face reformă. Cred că în sistemul administraţiei locale există deja câteva posibilităţi de aducere sub aceeaşi umbrelă a unor servicii care să fie prestate pentru mai multe primării, pentru micro regiune, de exemplu”, a declarat, marţis eară, la TVR Info, vicepremierul Tanczos barna.

Acesta a explicat că activitatea de urbanism – pe care o are fiecare primărie, ar putea fi gestionată de către o asociaţie de dezvoltare intercomunitară, la fel şi alte activităţi specifice – contabilitate, problemele de fond funciar, evidenţa persoanelor şi chiar aspectele sociale.

”Din punctul nostru de vedere, al UDMR, este o alternativă la o reformă administrativă, aşa cum propun alţi colegi din coaliţie, de desfinţare a primărilor. După ce trecem de acest prim hop cu reducerea cheltuielilor, cred că aceasta este provocarea cea cea mai mai mare, să găsim soluţii de reformă care nu distrug tot ce înseamnă comunitate locală”, a mai declarat vicepremierul.

Potrivit acestuia, ”vrând, nevrând, aceste primării, aceste comune şi-au dezvoltat o identitate, o cultură locală, o apartenenţă de o comunitate”.

”Eu nu cred că le vrei toate distruse de dragul de a spune, «domnule, am rezolvat mare lucru». N-am rezolvat mare lucru, chiar dacă le desfinţăm pe cele care sunt sub, nu ştiu, 1.500 de cetăţeni, parcă ceva de genul au propus unii în Parlament”, a mai declarat vicepremierul.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Tanczos Barna, despre reforma administraţiei: Ne-am blocat de două luni în dispute pe modalitatea prin care să facem reducerea cheltuielilor de personal

Articole7 Oct • 263 vizualizări
0 comentarii

Primarul Slatinei, despre reforma administraţiei: Dacă tăiem şi intră în colaps administraţia publică şi locală şi centrală, punem lacătul pe ţară, ne ducem toţi acasă

Articole1 Oct • 1.080 vizualizări
2 comentarii

Sindicatul polițiștilor Sidepol, după ce premierul a anunţat că ministrul de Interne urmează să prezinte proiectul de reformă a ministerului: Proiectul nu a făcut obiectul consultării / Riscă să fie doar o faţadă contabilă / Nu rezolvă problemele reale din teren

Articole25 Sep • 787 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.