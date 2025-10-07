Martin Scorsese era să devină preot, dar a fost dat afară pentru că s-a comportat urât

Regizorul american Martin Scorsese a dezvăluit că în tinerețe a urmat cursuri pentru a deveni preot, până când a fost exmatriculat din cauza comportamentului său necorespunzător, scrie NME.

Povestea a fost spusă într-un documentar despre viața lui.

„Mr. Scorsese”, o nouă serie documentară, explorează viața și realizările cineastului și prezintă ascensiunea sa până la a deveni regizorul câștigător al premiului Oscar, autorul unor clasice cinematografice precum Raging Bull, Taxi Driver și Goodfellas.

În primul episod, care explorează începuturile vieții regizorului, Scorsese reflectează asupra impactului pe care religia l-a avut asupra lui în copilărie și în tinerețe.

El a vorbit și despre o perioadă din tinerețe în care ar fi putut să o ia pe un alt drum.

Crescut în religia catolică, Scorsese a participat de mic la slujbele de la Catedrala Sf. Patrick din New York, iar credința sa l-a inspirat să înceapă studiile pentru preoție. „Era un seminar pregătitor, undeva pe strada 85. În primele luni m-am descurcat bine, dar s-a întâmplat ceva”, a spus el.

Deși Scorsese nu a specificat incidentul, el a explicat: „Am început să realizez că lumea se schimbă. Era începutul rock and roll-ului, iar lumea veche era pe cale de dispariție. Am devenit conștient de viața din jurul meu. Să te îndrăgostești sau să fii atras de fete, nu că ai acționa în consecință, dar existau aceste sentimente și brusc mi-am dat seama că este mult mai complicat decât atât. Nu te poți izola.”

El a concluzionat: „Ideea preoției, de a te dedica altora, într-adevăr, despre asta este vorba. Mi-am dat seama că nu aparțin acelui loc. Am încercat să rămân, dar l-au chemat pe tatăl meu și i-au spus: «Scoate-l de aici». Pentru că m-am comportat urât.”

Documentarul nu explică ce comportament urât a avut tânărul Scorsese, dar având în vedere cantitatea de sex, droguri și violență din filmografia sa, pare evident că curiozitățile sale erau multiple, notează Variety.

În schimb, Scorsese a obținut o licență în limba engleză la Washington Square College din cadrul Universității din New York și, mai târziu, un masterat la Facultatea de Educație a aceleiași universități. A debutat ca regizor în 1967 cu „Who’s That Knocking at My Door”, care a marcat începutul unei cariere de aproape șase decenii în care a realizat filme celebre, precum „Taxi Driver”, „Raging Bull”, „Goodfellas”, „Casino”, „Gangs of New York”, „The Irishman” și multe altele. A fost nominalizat de zece ori la premiul Oscar pentru cel mai bun regizor, câștigând în 2006 pentru „The Departed”.

„Mr. Scorsese” va fi lansat pe Apple TV+ pe 17 octombrie. Seria completă are cinci episoade și include interviuri cu Scorsese, împreună cu membrii familiei sale, dar și cu actori, cântăreți și regizori precum Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Robbie Robertson, Thelma Schoonmaker, Steven Spielberg, Sharon Stone, Jodie Foster, Paul Schrader, Margot Robbie, Cate Blanchett, Jay Cocks, Rodrigo Prieto și mulți alții.