Instalație de la Rafinăria Petromidia, închisă temporar de Garda de Mediu, din cauza unei scurgeri de amoniac

Garda Națională de Mediu transmite că a dispus închiderea temporară a unei instalații de la Rafinăria Năvodari, ca urmare a unei scurgeri de amoniac detectate în sistemul de răcire. Compania riscă o amendă de până la 500.000 de lei, deoarece nu a informat imediat autoritatea de mediu și nu a luat măsuri de remediere, se arată într-un comunicat de presă citat de Info Sud-Est.

Garda Națională de Mediu susține că a solicitat revizuirea autorizației Integrate de Mediu pentru a include fluxul de amoniac al instalației de frig. Totodată, operatorul trebuie să prezinte documentele de achiziție amoniac și informațiile despre toate incidentele/disfuncționalitățile din instalații pentru perioada iulie-septembrie 2025, mai arată sursa citată.

„Comisarii GNM au verificat rafinăria din Năvodari (obiectiv de nivel superior SEVESO) în perioada 09.09.2025 – 06.10.2025. Acțiunea de control și verificare nu ar fi fost posibilă fără sesizările multiple pe care le-am primit cu privire la mirosul înțepător din proximitatea rafinăriei (în special pe timpul nopții)”, transmite instituția.

Garda de Mediu precizează că a descoperit în urma acțiunii de control și verificare:

„Nereguli majore din care specificăm: coroziuni, neetanșeități, o scurgere de amoniac în instalația de frig, precum și o lipsă de comunicare cu autoritatea de mediu, atunci când au descoperit, încă din luna iulie 2025, pierderea de amoniac în sistemul de apă de răcire.

Amoniacul este o substanță toxică și iritantă, iar operatorul petrolier a crescut neobișnuit de mult consumul acesteia, fapt care ar indica o pierdere în sistem. Spre exemplu, numai în luna septembrie aprovizionarea cu amoniac a crescut la 7000 de kg.

Pe lângă scurgerea evidentă de amoniac din sistem, sursă a disconfortului olfactiv din zonă, am descoperit și alte eliberări necontrolate de substanțe periculoase și gaz în atmosferă și sol, cel mai probabil din cauza unor coroziuni și neetanșeități”.

În condițiile de față, experții GNM au dispus oprirea (în termen de 72 de ore) a instalației de frig, odată cu punerea în siguranță a acesteia și remedierea scurgerii de amoniac detectate, potrivit sursei citate.