Tendință virală pe TikTok: Robert De Niro l-a sunat pe Martin Scorsese pentru a-i spune „noapte bună” / Ce i-a răspuns marele regizor – VIDEO

Martin Scorsese a fost luat prin surprindere de fiica sa Francesca, care l-a filmat pentru TikTok. Înainte, prietenul său Robert De Niro îl sunase pentru a-i spune „noapte bună”. „Somn uşor!”, îi spune De Niro. „OK, mulţumesc, iubirea mea!”, răspunde Scorsese, foarte vesel, stârnind ilaritatea fiicei sale, transmite News.ro.

Ceea ce Martin Scorsese ia drept un capriciu al vechiului său prieten – „de ce ar vrea să spună noapte bună?” – este de fapt o tendinţă pe reţelele de socializare, care constă în faptul că un bărbat îşi sună prietenii pentru a le spune noapte bună.

Supranumită „Noapte bună, frate”, această tendinţă dă naştere unor videoclipuri uneori emoţionante, amuzante. „Simplul fapt de a vedea un bărbat exprimându-şi grija platonică pentru un alt bărbat a fascinat utilizatorii reţelelor de socializare, videoclipurile adunând mii de vizualizări”, notează The New York Times.

Ed Sheeran l-a sunat pe Lewis Capaldi pentru a-i ura noapte bună. „Am vrut doar să-ţi spun că eşti iubit şi că însemni mult pentru mine”, i-a spus Ed Sheeran. „Mă voi gândi la tine când voi merge la culcare în seara asta”, i-a răspuns Lewis Capaldi. Cântăreţul scoţian şi-a întrerupt ultimul turneu la începutul anului 2024 pentru a avea grijă de sănătatea sa mintală.

Martin Scorsese şi Robert De Niro s-au reîntâlnit săptămâna trecută pentru a marca cea de-a 30-a aniversare a filmului „Casino” la Festivalul Tribeca din New York. Cei doi au crescut în acelaşi cartier din New York, iar prietenia lor, începută în 1971, a dat naştere unei colaborări cinematografice care se întinde pe cinci decenii. Mai întâi a fost „Mean Streets” în 1973, apoi „Taxi Driver”, „New York New York”, „Raging Bull”, „Goodfellas”, „Cape Fear”.

Legendarul cineast a devenit un veritabil fenomen pe TikTok, în regia fiicei sale, care, în mod evident, face ce-i place. Pentru cei cărora le este „frică să îl întâlnească pe tata”, ea le arată o fotografie cu Martin Scorsese, zâmbind, cu o răţuşcă de baie în mână.

De asemenea, ea l-a provocat să ghicească titlurile filmelor folosind descrieri vagi, acronime sau cuvinte de argou. Îl pune să facă tot felul de videoclipuri ieşite din comun, pe care el le interpretează cu mult umor.