VIDEO Radu Miruță: Am descoperit, cu mare stupoare, că Ministerul Economiei deține în București o clădire de 1.500 mp, cu 54 de birouri în care funcționează mai multe firme, dar de 18 ani nu încasează niciun leu chirie

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat luni că a descoperit “cu mare stupoare” că ministerul pe care îl conduce deține în București o clădire de 1.500 de metri pătrați, cu 54 de birouri în care funcționează Maio multe firme, fără a încasa nicio chirie de 18 ani.

“Poate ați mai auzit de 𝐟𝐮𝐫𝐚𝐭 cu sacul, cu remorca sau cu portbagajul…Dar 𝐜𝐮 𝐜𝐥𝐚̆𝐝𝐢𝐫𝐞𝐚 𝐢̂𝐧𝐭𝐫𝐞𝐚𝐠𝐚̆?! Asta sigur e nouă. Mi s-a spus să nu sparg buba, să-i las si eu cum i-au lăsat și alții până acum. Transmit un singur mesaj: exclus!

Am descoperit, cu mare stupoare, că Ministerul Economiei deține în București o clădire de 1.500 mp, cu 54 de birouri în care funcționează mai multe firme, dar de 18 ani Ministerul nu încasează niciun leu chirie, chiar daca ele sunt închiriate si subînchiriate. Da, ați citit bine: ZERO lei timp de aproape două decenii in timp ce alții încasau bani frumoși.

Cum a fost posibil? Simplu: pentru că li s-a permis. Vedeți și in video de mai jos. Dar lucrurile nu mai pot continua așa”, a scris ministrul, pe pagina sa de Facebook.

Radu Miruță a precizat “evacuarea” clădirii iar de acum “statul roman va putea utiliza pentru stat o clădire întreagă de birouri, iar Ministerul va încasa chiria, iar șmecherașii nu”.