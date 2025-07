Șeful Cancelariei prim-ministrului anunță când va fi aprobată ordonanța privind reorganizarea aparatului de lucru, prin reducerea cheltuielilor și a personalului cu 40%

Şeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, a declarat, sâmbătă, că ordonanţa privind reorganizarea Cancelariei ar putea fi aprobată în două săptămâni, precizând şi că măsurile se referă la consilierii de stat şi secretarii de stat din această structură, nu la miniştri, transmite Agerpres.

„Discuţia de ieri se referea la consilierii de stat sau secretarii de stat, nu miniştri. Nu am discutat ieri sau n-am anunţat în niciun fel ieri acest lucru. Am spus demnitarii din Cancelarie. Eu mă ocup doar de Cancelarie, ca să fie foarte clar. Şi nu e o noutate. Sunt secretari de stat în alte ministere, la Transporturi ştiu un caz sigur, în care secretarii de de stat îşi conduceau propria maşină. Deci, nu este ceva ce nu s-a mai făcut sau ceva ce nu există deja în anumite situaţii”, a explicat Jurca, la Digi 24, întrebat cum au reacţionat demnitarii când i-a trimis să folosească transportul în comun.

Jurca a precizat că această măsură nu vizează persoanele, ci are ca scop „reducerea unor cheltuieli şi eficientizarea activităţii”.

„Avem cheltuieli foarte mari pe zona de parc auto şi avem cheltuieli la fel de mari pe zona de combustibil. E un calcul foarte simplu de eficientizare fără a fi vizată o persoană sau alta şi e o măsură pe care, repet, o mai avem în zona instituţiilor de stat şi, sigur, e o măsură extrem de des întâlnită în zona privată”, a mai explicat şeful Cancelariei premierului.

Mihai Jurca a mai spus că secretarii şi consilierii de stat vor avea la dispoziţie 15 şi nu 30 de maşini şi nu vor avea şofer.

Întrebat câte persoane beneficiau de bufetul de după şedinţa de guvern şi dacă ospătarii erau pentru consilierii şi secretarii de stat sau şi pentru miniştri, Jurca a răspuns: „Noi nu avem miniştri în Cancelarie”.

El a menţionat că aparatul Cancelariei este pentru premier şi pentru vicepremieri şi pentru consilierii de stat.

„Nici cu ospătarii nu e o problemă, dar sigur că acolo cred că ne putem descurca cu mai puţini oameni. Revenind la problematica la cheltuielilor, peste tot principiul a fost să reducem atât cât se poate cheltuielile. Şi am identificat în fiecare zonă posibilităţi de reducere, iar exemplele pe care le-am oferit ieri sunt pentru a fi mai clar mesajul sau pentru a se înţelege de ce trebuie făcute aceste reduceri. Oriunde se poate economisi, o s-o facem. Cum spuneam, consilierii de stat şi secretarii de stat – au acelaşi rang – din Cancelarie, înainte aveam 21 de persoane, cu un număr de 42 de consilieri. Fiecare demnitar, consilier de stat sau secretar de stat are dreptul la 2 consilieri. Vom rămâne cu 15 consilieri de stat şi secretar de stat şi cu un consilier pentru fiecare, deci 15 consilieri. În total sunt 30”, a mai explicat Jurca.

El a precizat că Ordonanţa de modificare a Cancelariei ar putea să fie aprobată în două săptămâni.

„Ordonanţa trebuie pusă în transparenţă, trebuie obţinute avize, nu depinde doar de noi ceea ce facem. Săptămâna viitoare o să avem formatul final al Ordonanţei, urmând ca noi s-o trimitem atât avizatorilor, cât şi reprezentanţilor angajaţilor şi o s-o punem în transparenţă, evident”, a mai spus Mihai Jurca.

Întrebat în legătură cu contractul privind maşinile închiriate pentru care se plăteşte suma de 12 milioane de lei, Jurca a spus că acest contract este în vigoare până la finalul lunii august.

„A fost semnat pe perioadă scurtă de cinci luni şi în felul acesta s-au semnat contractele. Valorile pe care le avem astăzi sunt valori care au apărut în urma unor creşteri de cheltuieli, în urma unor creşteri de taxe şi evident s-au indexat, valoarea inflaţiei. Deci această valoare este ultima valoare. Înainte, contractul a fost cu valori mai mici. (…) Valoarea a zilnică conţine şi salariul şoferului, întreţinerea maşinii, asigurarea maşinii şi aşa mai departe, totul, cu excepţia combustibilului”, a mai spus Jurca, menţionând că fiecare şef de cancelarie de până acum a semnat contractele.

Potrivit acestuia, în luna august, acest contract cu parcul auto va fi renegociat „în cheia celor prezentate şi discutate”.

Şeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, a anunţat, vineri, mai multe măsuri privind reorganizarea Cancelariei. Astfel, cheltuielile cu automobilele de serviciu şi cheltuielile de protocol vor fi reduse, iar personalul va fi redus cu 40%.