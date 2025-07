Bolojan, întrebat despre chiriile modice pe care le plătesc magistraţii pentru locuinţele de serviciu: Ministerele responsabile ar fi trebuit ca an de an să actualizeze chirile cu rata inflaţiei

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seară, că ministerele responsabile ar fi trebuit să actualizeze chiriile cu rata inflaţiei la apartamentele în care locuiesc magistraţi. Prim-ministrul a subliniat că este nevoie de o gestionare mai bună a locuinţelor de serviciu din partea instituţiilor responsabile, transmite News.ro.

”Da, asta mi-aduce aminte de situaţia pe care am găsit-o la RA-APPS în 2007, la Regia de Protocol, când demitarii care ar fi trebuit să părăsească locuinţele de serviciu erau uitaţi cu anii prin aceste imobile, plătind o chirie foarte mică. Cred că, dacă această informaţie este corectă, cea pe care aţi spus-o, adică încă sunt oameni care n-ar trebui să stea în aceste locuinţe pentru că nu mai sunt în sistemul de justiţie şi stau la nişte chirii modice, ministerele responsabile, nu ştiu dacă este Ministerul Justiţiei sau Finanţele, ar fi trebuit ca an de an să actualizeze chirile cu rata inflaţiei. Aşa mi se pare normal. Aşa se întâmplă şi în sectorul privat. Oamenii se uită care este evoluţia chirilor şi îşi ajustează chirile funcţie de realităţi. Dacă de atâţia ani de zile nu au mai fost aduse la zi, înseamnă că, într-adevăr, sunt la nişte valori foarte mici”, a declarat luni seară, Ilie Bolojan, la B1Tv, după ce a fost întrebat despre apartamentele de lux în care locuiesc magistraţi care uneori plătesc chirii modice de 60-190 de lei pe lună, unii dintre chiriaşi chiar retrăgându-se din sistem.

Ilie Bolojan a subliniat necesitatea unei gestionări mai bune a locuinţelor de serviciu şi a spus că va face verificări şi în acest domeniu.

”În general, activele statului, puţine câte le mai avem, trebuie gestionate în aşa fel încât, pe de o parte, dacă ai nevoie de locuinţe de serviciu, să ai întotdeauna un stoc de locuinţe pe care să le acorzi. Nu ştiu, medicilor specialişti, dacă vin într-un oraş şi nu au locuinţă, până îşi facă un rost, pânä se stabilizează, magistraţilor, dacă sunt trimişi într-un anumit oraş pentru a-şi desfăşura activitatea, au nevoie de cazare. De militari care vin temporar să fie în serviciul ţării, dar care, bineînţeles, după ce îşi termină toate aceste activităţi, ar trebui să părăsească imobilele, să mai rămână şi pentru cei care trebuie să îi înlocuiască pe ei. Dacă nu pleacă de acolo, ceea ce uneori s-a mai întâmplat, sau dacă statul nu gestionează bine aceste active, noi stăm în chirii şi plătim chirii foarte mari pe pieţele private”, a mai declarat premierul.

Potrivit acestuia, însă, cei care sunt proprietari au grijă să ne indexeze în fiecare an chirile cu rata inflaţiei.

”Nu înţeleg de ce noi n-am făcut asta, dar o să verific şi într-o zi, două, voi da un răspuns pe tema acestei ştiri, verificând cine este responsabil şi dacă, într-adevăr, e nevoie să fie actualizat”, a spus Bolojan.

Peste 80 de persoane – foşti sau actuali magistraţi, avocaţi sau notari – stau în locuinţe de serviciu ale Ministerului de Justiţie şi plătesc chirii modice – între 60 şi 197 de lei. 36 dintre ei sunt pensionari ”speciali”, a relatat Europa Liberă.

Ministerul Justiţiei a reacţionat, luni, după ce presa a relatat despre chiriile plătite de zeci de magistraţi, în centrul Capitalei, între 60 şi 197 de lei, arătând că ”a constatat faptul că actul normativ nu a mai fost actualizat din anul 2007 şi, deşi nu este iniţiator, va aduce la cunoştinţă necesitatea actualizării acestor cuantumuri”.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis, luni, că beneficiază de locuinţă din fondul locativ al Ministerului Justiţiei numai 7 magistraţi în funcţie, marea majoritate a contractelor fiind încheiate în perioada 2007 – 2013