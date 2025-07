Bolojan: Dacă pachetul pe sănătate nu e adoptat, vom ajunge să nu plătim spitalele, medicamentele

România riscă să nu mai poată plăti cheltuielile din sistemul de sănătate anul viitor dacă pachetul pe sănătate nu va fi adoptat, a declarat luni premierul Ilie Bolojan, transmite Agerpres.

„România nu este într-o situaţie confortabilă şi stabilitatea politică este un indicator foarte important, care este luat în calcul de pieţe, de Comisia Europeană, de partenerii noştri, atunci când judecă România, de investitori. O ţară în care există o instabilitate politică este o ţară nesigură pentru investiţii şi efectele unei instabilităţi sunt destul de costisitoare, în primul rând pentru cetăţeni. Şi atunci, ştiind acest lucru, cât timp voi fi premierul României, având o răspundere destul de mare vizavi de aceste aspecte, voi căuta nu să creez falii în coaliţie, nu să potenţez declaraţii sau conflicte, ci să încerc, discutând cât se poate de raţional, să ajungem la nişte soluţii corecte pentru ţara noastră”, a declarat Ilie Bolojan, la B1 TV.

Potrivit acestuia, „nu sunt multe soluţii”, România aflându-se „aproape cu spatele la zid”.

„Trebuie să facem ceea ce este necesar pentru a trece de această perioadă dificilă şi asta nu se poate face decât cu măsuri luate cadenţat, luate serios, care să rezolve aceste probleme, deci scăderi de cheltuieli, eliminări de risipă, creşteri de venituri, eşalonări şi prioritizări de investiţii şi măsuri de corecţii pentru îndreptarea unor nedreptăţi şi pentru o justiţie socială. Asta trebuie să facem în această perioadă. Dacă vom reuşi asta, perioada dificilă în care intrăm, practic, şi am intrat, va fi mult mai scurtă, iar revenirea va fi mai rapidă. Dacă nu vom face aceste lucruri, lucrurile se vor complica. (…) În această seară, domnul ministru Rogobete de la Sănătate şi domnul Moldovan, preşedintele Casei, au prezentat pachetul pe sănătate. Dacă acest pachet pe sănătate nu este adoptat, care, pe de o parte, să limiteze creşterea de cheltuieli – România, anul viitor şi încă peste un an de zile, nu mai poate susţine creşterea cheltuielilor pe sănătate în ritmul în care a crescut până acum. Nu mai are cum să le susţină şi vom ajunge să nu plătim spitalele, să nu plătim medicamentele şi vom ajunge să nu funcţioneze sistemul de sănătate, deci cu efecte mult mai rele”, a transmis premierul.