Asociația Pro Infrastructură îi reproșează primarului Clujului „atacul subteran”: Un gest execrabil al primarului Emil Boc care are nevoie de un dușman (imaginar) pe care să dea vina ca să-și ascundă propria incompetență

Primarul Clujului, Emil Boc, a avut mai multe reacții publice după ce în presa locală dar și prin intermediul Asociației Pro Infrastructură a fost acuzat că în campania electorală s-a grăbit să inaugureze – în prezența premierului de la vremea respectivă și a altor oficiali guvernamentali – șantierul metroului, în condițiile în care acest proiect a fost scos din PNRR, iar în prezent nu există identificată nicio sursă de finanțare care să asigure continuarea lucrărilor. Boc i-a învinovățit, într-un mesaj video, pe „răuvoitorii care nu-și doresc să se construiască acest proiect la Cluj”, subliniind că Primăria are încheiat un contract cu Ministerul Transporturilor pentru proiectul Metroului. Edilul clujean i-a învinuit în special pe reprezentanții Asociației Pro-Infrastructură, acuzându-i că lansează informații neadevărate în spațiul public.

În replică, Asociația Pro-Infrastructură transmite că „atacul subteran” lansat de primarul Boc nu rezolvă problema clujenilor. „Supărat că a rămas fără argumente, domnul Boc recurge la atacul la persoană. Ținta: Ionuț Ciurea, directorul nostru executiv, și prin extensie asociația și întreaga comunitate. Un gest execrabil al primarului care are nevoie de un dușman (imaginar) pe care să dea vina ca să-și ascundă propria incompetență”, se precizează în comunicat.

Asociația avertizează că este frapantă diferența dintre avansul de 232 milioane euro dat (din bugetul statului) în 2024 de Primăria Cluj-Napoca constructorului Gülermak pentru metroul ușor și ceea ce avem după 26 de luni de la semnarea contractului: niște piese de TBM (mașinăriile care sapă tunelurile) care zac dezasamblate, un biet zid de sprijin și zero mișcare în teren. Proiectul tehnic nici acum nu e gata, la aproape un an după ce a expirat termenul”, se precizează în comunicat, fiind postate mai multe imagini din șantier.

Potrivit Asociației Pro Infrastructură, avansul pe care Boc l-a plătit companiei turce provine din fondul de rezervă al guvernului, in ipoteza că lucrările vor continua din bugetul PNRR: „În iunie 2024 ex-premierul Ciolacu a virat 170 milioane € din fondul de rezervă al guvernului (!) către Primăria Cluj-Napoca, argumentând că este investiție PNRR și e grabă mare. Imediat în august, Comisia Europeană reclamă problemele de achiziție publică și arată că nu se poate atinge jalonul care cere ca metroul ușor să fie la 50% stadiu fizic la final de 2024. Pe 2 septembrie 2024 Ciolacu confirmă public că metroul clujean pierde banii PNRR. Dar acum, aproape un an mai târziu, domnul Boc face pe niznaiul și declară senin că: nu am primit nicio informare deocamdată cu privire la metrou, dacă rămâne sau nu în PNRR”.

Reprezentanții Asociației mai arată că angajamentul semnat cu Ministerul Transporturilor nu reprezintă vreo garanție în privința continuării lucrărilor la metroul din Cluj. Mai mult, sursele pe care Boc le indică ca posibile variante de finanțare, sunt deja ocupate de alți competitori politici.

„Boc se laudă că are contract cu Ministerul Transporturilor unde sunt trecute sursele de finanțare, dar asta nu oferă nicio garanție că proiectul va primi vreun leu. A se vedea cum s-au evaporat banii PNRR. Primarul ne liniștește că există „surse alternative” ca să facă rost de diferența de 1,8 miliarde euro cu TVA inclusă: Programul Transport și certificatele verzi.

În Programul Transport nu prea mai e loc, așa cum v-am explicat recent. Boc nici n-a depus cererea de finanțare, așa cum a făcut cu trenul metropolitan, de pildă. Alocarea de 1,2 miliarde € este deja supracontractată cu Magistrala M4 din București de 2,15 miliarde € a primarului PSD Băluță de la Sectorul 4. Băluță-Boc, 1-0. Bravo, PSD! Că tot minte Boc că suntem „echipa de casă a USR”.

Certificatele verzi? O himeră. Din bugetul AFM aflăm că România și-a propus să vândă certificate de emisii de gaze cu efect de seră de 1,62 miliarde € în 2024 dar a reușit să strângă doar 0,78 miliarde, iar în 2025 țintește 1,3 miliarde €. AFM derulează o puzderie de programe, inclusiv Rabla Auto. Care a fost suspendat și este așteptat să fie relansat… cândva. Câți bani ar putea rămâne anual pentru metroul clujean?!

Boc ne mai spune că are autorizație de construire. Se referă la cea dată ILEGAL de Consiliul Județean Cluj în 21.05.2024, prin invocarea aiurea a Art. 7 alin. (16) din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevedere care se aplică exclusiv în caz de urgență ori forță majoră.

Cum poate fi proiectarea și execuția unei magistrale de metrou ușor care durează 8 ani de zile să fie încadrată la intervenții „obligatorii în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamități ori alte evenimente cu caracter excepțional”?

Singurele calamități sunt „argumentele” domnului Boc. De fapt, forța majoră era ceremonia electorală de prost gust regizată cu ocazia primei lopeți din 5 iunie 2024 și era nevoie să arate o hârtie ca să nu zicem noi că au început lucrările (vorba vine) fără autorizație.

În iunie 2025 primarul ne spunea că săpăturile la Puțul de Lansare Scut (PLS) vor începe în iulie. Acum ne anunță că pe 11 august (fix) începe execuția pereților mulați la PLS și dă de înțeles că intră imediat cârtițele în teren. De fapt nu, cârtițele nu vor începe să sape anul ăsta, ci prin aprilie 2026 în cel mai optimist scenariu. Vedeți cum trebuie să arate un PLS în pozele de la Magistrala M6” se precizează în comunicatul Asociației Pro Infrastructură.

Primarului clujean i se recomandă să-și facă echipe de experți: „În loc să asigure transparență pe bune și să-și facă echipă de experți dedicată investițiilor majore, metroul, trenul și centura metropolitană, primarul Boc ne atacă furibund pe noi și se umple de penibil lăudându-se cu inaugurarea legăturii dintre A3 și DN1 de la Tureni, o lucrare făcută cap-coadă de CNAIR fără nicio legătură cu Primăria Cluj-Napoca”.