Emil Boc, mesaj de Ziua Europei şi cu ocazia Zilei Independenţei Naţionale a României: Sub steagul suveranismului se strecoară minciuna, manipularea, dispreţul faţă de valorile democratice

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, prim-vicepreşedinte al PNL, a transmis un mesaj românilor de Ziua Europei şi cu ocazia Zilei Independenţei Naţionale a României, în care atrage atenţia asupra pericolului suveranismului, transmite Agerpres.

Susține G4Media. Click AICI pentru a redirecționa 3.5% din impozit - online, gratuit și simplu. Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„În urmă cu 80 de ani, Europa era în ruină. Oraşe distruse, milioane de vieţi curmate, libertăţi zdrobite sub cizma totalitarismului. Extremismul, naţionalismul agresiv şi ura faţă de celălalt au aruncat continentul în întuneric. România nu a fost ocolită. Am cunoscut dictatura, foametea, deportările, pierderea demnităţii. Totul s-a născut atunci dintr-o iluzie periculoasă. Suveranismul absolut, rupt de cooperare, de dialog, de lege. Astăzi, din nefericire, din nou umbrele trecutului se strecoară printre noi. Sub steagul suveranismului se strecoară minciuna, manipularea, dispreţul faţă de valorile democratice”, a spus Emil Boc în mesajul său.

El a atras atenţia asupra faptului că suntem într-un moment de cumpănă şi că democraţia noastră este la marginea prăpastiei.

„Ni se promite libertate naţională, dar ni se pregăteşte izolarea. Să nu uităm lecţia istoriei. Suveranismul agresiv nu apără poporul, ci îl închide, îl dezbină şi, în cele din urmă, îl sărăceşte. Suntem într-un moment de cumpănă, dragi români, dragi clujeni, un moment în care, fără să ne dăm seama, democraţia noastră riscă să alunece spre marginea prăpastiei. La început pare o revoltă justificată, apoi devine un drum fără întoarcere, pentru că suveranismul radical nu înseamnă libertate, ci înseamnă izolare, minciună, abuz. Noi am fost acolo, ştim ce urmează: sărăcie, tăcere, teamă, izolare”, a mai spus Emil Boc.